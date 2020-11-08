Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi

Bursa'da ilkokul öğrencileri depremzedelere duygu dolu mektup yazıp, kendi aralarında topladığı 15 bin liralık yardım gönderdi.

Tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan İzmir depremiyle ilgili yaralar sarılmaya devam ediyor. Keles'te Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın öncülük ettiği yardım kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmen ve öğrencilerden de yaklaşık 15 bin liralık ayni ve nakdi destek sağlandı. Bu destekte şüphesiz arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla depremden saatler sonra enkaz altından sağ çıkarılan Ayda, Elif ve İnci isimli çocukların da payı var. Bir anda Türkiye'nin umut sembolü haline gelen Ayda, Elif ve İnci'yi Keles'teki arkadaşları da unutmamışlar.

Keles 1. Murat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mert Bozkurt'un zarfın içerisine koyduğu harçlıklarının yanı sıra arkadaşlarına göndermiş olduğu destek mektubu, okuyanları duygulandıracak cinsten. Ayda, Elif ve İnci'ye hitaben yazdığı mektupta depreme çok üzüldüğünü belirten ilkokul öğrencisi Mert Bozkurt, arkadaşlarına "kalbimiz sizinle" diyerek adeta tüm Türkiye'ye tercüman olmuş.

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