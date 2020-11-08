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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı

İHA

Yıldırım’da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, afet sonrası yapılan çalışmalar kadar afet öncesi yapılması gereken risk yönetiminin de hayati olduğunu vurgulayarak kentsel dönüşümün önemini işaret etti.
Mülkiyet sorunu kaynaklı plan uygulama iptallerinin kentsel dönüşüm süreçlerini sürekli sekteye uğrattığının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, bu durumun modern, güvenli şehirlerin olması gereken yerlerde sosyal donatı alanları yetersiz, ulaşım ağları eksik, ekonomik değeri olmayan çöküntü bölgeleri oluştuğunu işaret etti. Kentsel dönüşümün önünü açmak adına İmar Kanunu’nun 18. Maddesi’nde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin çıkarılmasına katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, bu yasal düzenlemelerin, Yıldırım’da ve Türkiye’de yılları bulan zaman kaybının önüne geçerek tekrar tekrar uygulama yapma dönemini sona erdirdiğini belirtti. Yıldırım’ın ve Bursa’nın Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, 1. Derece Deprem Kuşağı’nda olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, zaman kaybetmeden güvensiz konutların yıkılarak yenilerinin yapılmasının olası depremlerde can ve mal kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacağını aktardı. Başkan Yılmaz, bu kapsamda dönüşüme gerçek anlamda örnek olacak ve Bursa’nın tarihi kimliğine de uyumlu bir kentsel dönüşüm projesi hazırlığı içerisinde olduklarını ifade etti.
Mevlana Mahallesi 7. ve 8. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi kapsamında gelinen son durum hakkında bilgi veren Başkan Oktay Yılmaz, “Kısa süre önce İzmir’de can kayıplarına ve yıkıma neden olan deprem, bizlere kentsel dönüşümün aciliyetini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Kentsel dönüşüm bir ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Bu kapsamda yerel yönetim olarak Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları içerisindeyiz. Mevlana Mahallesi 7. ve 8. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi’nde başlayan uzlaşma görüşmelerinde tapu maliklerine projesinin detayları aktarılarak hak edişleri karşılığında sahibi olacakları konutlar hakkında bilgi verilirken vatandaşlarımızla yüzde 80’in üzerinde anlaşma oranı yakalamıştık. Deprem riski olan bölgede sağlıksız ve güvensiz konutların yerine kazandıracağımız modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye hemşehrilerimiz de büyük oranda destek veriyor” dedi.
Kentsel dönüşüm çalışmaları için hak sahiplerinin yüzde 70’i oranında uzlaşılması gerektiği belirterek vatandaşları bu noktada duyarlı olmaya çağıran Başkan Yılmaz, “Bursa deprem kuşağında olan bir şehir. Asıl olan risk yönetimi. Dolayısıyla risk yönetimi adına milletimizin de devlet kurumları ile beraber bu konuya duyarlı yaklaşması gerekiyor. Bunun en doğru yolu kentsel dönüşüm çalışması olacaktır. Kentsel dönüşümde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade ettik, ediyoruz. Afet sonrası yönetimden ziyade afet öncesi risk yönetimini el birliği ile gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir site veya bir adada dönüşüm yapılabilmesi için hak sahiplerinin yüzde 70 oranında onayı gerekiyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan daha duyarlı davranmalarını istiyorum. Bizler de her daim onların yanında olduğumuzu, Yıldırım’ın hangi bölgesinde olursa olsun elimizi taşın altına koyacağımızı ve onlara yol gösterici olarak isterlerse projeyi beraber yapabileceğimizi, isterlerse özel sektör temsilcileri ile kendilerinin yapabileceğini, bizlerin de planlamalar ve diğer konularda gerekli desteğimizi sağlayacağımızı iletmek istiyorum. Buradaki bizim temel kriterlerimiz, yaptığımız konutlaşmanın şehrin siluetine zarar vermemesi ve yapılaşmanın daha sonra tekrardan dönüşüme ihtiyaç ortaya çıkaracak bir süreç yaşatmaması. Bu minvalde dikkat ederek inşallah güzel işler ortaya koyarız. Afetleri hep birlikte bertaraf ederiz” diye konuştu.
2 etapta bin 250 konut
Bölge sakinlerinin bir an önce güvenli konutlarda yaşaması adına 2021 yılının başlarında projenin başlamasını hedeflediklerini belirten Başkan Yılmaz, “Mevlana Mahallemizde gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 7. ve 8. Etap’ta birkaç proje hazırladık. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da paylaştık. Şu anda kat planları gibi detaylı çalışmalarımızı da tamamladık. İnşallah Bakanlığımızdan ilgili onay geldiğinde de bölgedeki konutları yıkarak yerine yapacağımız yeni konutları inşa edeceğiz. 2021’in başlarında çalışmalara başlayacağımızı ümit ediyorum. Burada 2 etaplı olmak üzere bin 250 konut planlıyoruz. 1. etapta 650 konut, 2. etapta da 600 konut mevcut. Tamamen eski yapıları yıkarak yenilerini yapacağımız bir çalışma. Daha sonra buradan yine silsile yoluyla diğer bölgelerdeki vatandaşlarımız taşıyacağımız bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın da teveccühleriyle beraber inşallah bu süreci hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Zemin artı 7 kat olarak tasarladık. Bursa mimarimizin öğelerini de burada kullandık. Yeni yönetmelik doğrultusunda her daire için bir otopark bulunacak. Hem mahalle kültürünü yaşatacak hem de burada dönüşümü gerçekleştireceğimiz bir proje” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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