Mustafa Er: Oyuncularım Avrupa'dan da takip ediliyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankaraspor karşısında bekledikleri oyunu sergileyemediklerini dile getirdi. Futbolcularının Avrupa´dan da takip edildiğini ve genç oyuncular için çok önemli bir vitrin olduğunu ifade eden Er, "Her maçımızı belirli gözler izliyor, bu anlamda biz onları tabii ki hazırlamaya çalışıyoruz ama en önemli eşik, mental eşik; çünkü gençler çok etkilenebiliyor. Bir galibiyeti ya da mağlubiyeti, çok yükseklerde ya da derinlerde yaşamamamız gerekiyor" dedi.

TFF 1´inci Lig´in 9´uncu hafta mücadelesinde Ankaraspor´a konuk olan Bursaspor, öne geçtiği karşılaşmada sahadan 1-1´lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 11´e çıkaran Bursa temsilcisinin tek golü, 19 yaşındaki Batuhan Kör´den geldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu.

"OYUN ALANINDA BİRAZ GERİ KALDIK"

Beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ve kazanmak istediklerini belirten Mustafa Er, "Kazanmak için gelmiştik ama oyunun geneline baktığınız zaman 1 puan da iyi gibi duruyor çünkü istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyundan hiç memnun değilim, çok daha iyi olması gerekiyordu. Her hafta üzerine koyarak giden bir takımız. Oyun alanında biraz geri kaldık, biraz arzu ve isteğimiz de düşüktü. Bunun yanında ilk yarıda net pozisyonlarımız da vardı, özellikle skorun 1-1´e gelmesinin ardından 2-3 tane çok net gol pozisyona girdik ama rakibe de son 15 dakikada çok pozisyonlar verdik" dedi.

"DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Ankaraspor maçından ciddi dersler çıkarmaları gerektiğine işaret eden genç teknik adam, "Bu karşılaşmadan ciddi dersler çıkarmamız gerekiyor. Üst gruba yaklaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta iyi bir dönüş yaparak 4-2´lik galibiyet almıştık, kupa maçında da moral bulmuştuk. Ankaraspor karşısında istediğimiz oyunu oynayamadık ve 1 puan ile yetinmek zorunda kaldık. Milli arada bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"4 SAKAT OYUNCUMUZDAN YOKSUN GELDİK"

Burak Kapacak´ın sakatlığına dair de bilgiler veren Mustafa Er, "Şu an biraz problem var, maçta da sürekli gözlem altında tutuyorduk. Hafta içerisinde durumuna bakacağız. Sakatlıklar hakkında problemlerimiz var, zaten buraya da 4 sakat oyuncumuzdan yoksun olarak geldik. Milli ara, sakatlıklar anlamında da iyi gelecek. Tüm oyuncularımız sağlıklı olursa, çok daha iyi bir oyun ortaya koyabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLACAKTIR"

Sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte iyi bir süreç geçireceklerini umduğunu kaydeden Mustafa Er, takımın iyi yolda olduğunu vurguladı. Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Mustafa Er, şöyle konuştu:

"Tabii ki inişler çıkışlar olacaktır. Bizi en çok umutlandıran şey, takımdaşlık duygusu çok üst düzeyde. Arkadaşlık çok iyi, oyuncularımız çok iyi çalışıyorlar, eğleniyorlar, mutlular. Özlüce´ye de keyifli geliyorlar ancak dediğim gibi, oyunsal açıdan daha da üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Ankaraspor karşısındaki oyun bizi mutlu etmedi, beklediğimiz oyunun altında kaldık. Beklediğimiz oyuna yaklaşabilseydik buradan 3 puan ile ayrılırdık."

"OYUNCULARIM ÖN PLANDA VE GÖZLEM ALTINDA"

Oyuncularının her birine güven duyduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Oyuncularımın hepsine güveniyorum, çok yetenekliler. Fiziksel ve mental anlamda yeterliliğe bakıyoruz ve kupa maçı dahil Cankberk ve Talha hariç altyapıdaki bütün futbolcularımıza şans vermişiz. Hatta altyapıdan 3 tane daha oyuncumuz geldi, Berat´a da şans verdik. Oyuncularımıza bu süreç içerisinde şans vereceğiz. Ben oyuncularımın süreci çok iyi atlatmalarını istiyorum. Her anlamda kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Çok ciddi bir vitrine çıkıyorlar. Şu anda tüm Türkiye ve Avrupa bizim takımımızı takip ediyor. Ön plandalar ve gözlem altındalar. Her maçımızı belirli gözler izliyor, bu anlamda biz onları tabii ki hazırlamaya çalışıyoruz ama en önemli eşik, mental eşik; çünkü gençler çok etkilenebiliyor. Bir galibiyeti ya da mağlubiyeti, çok yükseklerde ya da derinlerde yaşamamamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"ALİ AKMAN'IN BURADA KALMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ali Akman´a dair de görüşlerini dile getiren Mustafa Er, "Ali Akman hakkında başkanımız ve yönetim kurulumuz gerekli çalışmaları yapıyor. Ali´nin mukavelesini uzatıp, burada kalması gerektiğini düşünüyorum çünkü o da gelişmeye devam ediyor. Ali daha 18 yaşında, çok yeni. Oyun bilgisi artıyor ve pozisyonlarda ne yapacağına süreç ilerledikçe çok daha iyi karar veriyor. Ali Akman, Burak Kapacak ve İsmail Çokçalış´ın Bursaspor´da büyük başarılar elde edeceklerini düşünüyorum. Bu süreç onlar için hem çok güzel, hem de çok sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte mental olarak sağlıklı kalmak çok önemli ve kulüp olarak bu mental desteği oyuncularımıza veriyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-08 14:27:52



