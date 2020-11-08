Bursa Çiftçi Pazarı tedbirde de örnek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Çiftçi Pazarı tedbirde de örnek

İHA

Bursa Çiftçi Pazarı tedbirde de örnek

Osmangazi Belediyesi’nin köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için kurduğu Çiftçi Pazarı, sadece taze ürünleriyle değil, koronavirüse karşı alınan tedbirler ile de örnek oluyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çarşamba Pazarpark’ta yaklaşık 2 ay önce hizmete başlayan Çiftçi Pazarı’nı Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile birlikte ziyaret etti. Bursa’nın 17 ilçesinden üreticilerin tezgah açtığı Çiftçi Pazarı, pandemi sürecinde geniş ve ferah ortamıyla vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığı bir mekan haline geldi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki diğer pazar alanlarında olduğu gibi Çiftçi Pazarı’nda da dezenfektan ve maske hizmeti verirken, vatandaşların alışveriş esnasında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarıları yapıyor.
Başkan Dündar ile birlikte pazarı gezen ve vatandaşlar ile sohbet eden Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da Çiftçi Pazarı’nın her açıdan örnek bir pazar olduğunu söyledi. Yaklaşık 8 aydır salgınla mücadele edildiğine dikkat çeken Orhan, “Osmangazi’de salgın denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim noktasında bütün gücümüzü sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan kurallara azami derecede uymalarını istirham ediyoruz. Maalesef, Eylül ayından itibaren vaka sayılarında yoğun bir artış var. Tekrar tekrar söylüyoruz; maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Bu kurallara birileri bizi denetliyor diye değil, bizi koruduğu için dikkat edelim. Bursa Çiftçi Pazarı, yeni açılmış olmasına rağmen ferah ve hijyenik ortamıyla dikkat çekiyor. Pazarın girişinde tüm tedbirlerin alındığını gördük. Keşke bütün pazarlarımız böyle olsa. Böylesine havadar ve mesafeli bir ortamın bütün pazarlarımıza örnek olmasını diliyorum” dedi.
“Geniş ve ferah bir ortamda alışveriş imkanı”
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, 10 hafta önce açılan Çiftçi Pazarı’nın sadece taze ve organik ürünleriyle değil virüse karşı alınan tedbirler bakımından da örnek olduğunu belirterek, “Çiftçi Pazarı’nda güzel bir ortam var. Belediye olarak buradaki denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ne yazık ki, vaka sayılarında artış var. Genelgeler çerçevesinde tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor. Pazarcı esnafımızın ve alışverişe gelen vatandaşlarımızın tüm kurallara uyduğunu görüyoruz.
Burada geniş ve rahat bir ortam var. Fazla yoğunlaşma olmuyor. Görevli arkadaşlarımız da gerekli uyarıları yapıyor. Sadece bu pazarda değil, ilçemizdeki 54 pazar alanında da zabıta ekiplerimiz etkin bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaları için denetimlerimizi sürdüreceğiz. İnşallah, bu salgından en kısa sürede kurtulacağız” diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise 10 hafta önce açılan Çiftçi Pazarı’nın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “Çiftçi dışında kimsenin tezgah açmadığı bir pazar oldu. Geride kalan 10 haftada çok iyi sonuçlar aldık. Her hafta ortalama 10 binin üzerinde vatandaş bu pazara geliyor. Çiftçimiz de vatandaşımız çok memnun. Ayrıca, koronavirüse karşı alınan tedbirler de üst seviyede. Bu işbirliğinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Çiftçi Pazarı’ndaki üretici ve alışveriş yapan vatandaşlar da, koronavirüs olmasına rağmen Çiftçi Pazarı’nda alınan tedbirler sayesinde gönül rahatlığıyla alışveriş yaptıklarını belirterek, Kaymakam Orhan ve Başkan Dündar’a memnuniyetlerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Er: Oyuncularım Avrupa'dan da takip ediliyor
YEREL HABERLER Mustafa Er: Oyuncularım Avrupa'dan da takip ediliyor
Yıldırım’da bağımlılığa karşı farkındalık semineri
YEREL HABERLER Yıldırım’da bağımlılığa karşı farkındalık semineri
Dizdar ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Dizdar ailesinin acı günü
İnegöl kışa rengarenk hazırlanıyor
YEREL HABERLER İnegöl kışa rengarenk hazırlanıyor
Yıldırım’da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yıldırım’da kentsel dönüşüm masaya yatırıldı
Bursa Büyükşehir’den ‘yeşil’ atak
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den ‘yeşil’ atak
Bursa’da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa’da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin ...
Bursaspor çıktığı 10 resmi maçta da gol attı
YEREL HABERLER Bursaspor çıktığı 10 resmi maçta da gol attı
Bursa’da korona virüse davetiye çıkardılar
YEREL HABERLER Bursa’da korona virüse davetiye çıkardılar
Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı Hak arayınca kovuldular Emsal karar; işçinin görev yeri keyfi değiştirilemez
YEREL HABERLER Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı Hak ...
8 yaşındaki Belinay kumbarasını Ayda ile Elif’e gönderdi
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Belinay kumbarasını Ayda ile Elif’e ...
2023 hedefine ulaşmak için kapı kapı dolaşıyorlar AK Parti Osmangazi Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023 hedefine ulaşmak için kapı kapı dolaşıp vatandaşın hatrını soruyor, yeni üyeler kaydediyor AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez: "Hedefimiz yıl sonuna kadar Osmangazi'de 20 bin yeni üye yapmak"
YEREL HABERLER 2023 hedefine ulaşmak için kapı kapı dolaşıyorlar AK ...
Odunları çakıyla otomobile çeviriyor Kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine dönüştüren Murat Bayrak'ın yaptığı otomobil ve motosikletler göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Odunları çakıyla otomobile çeviriyor Kurumuş ağaç ...
İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan 13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür
YEREL HABERLER İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan 13 yaşındaki ...
Bel ve göğüs ağrısından hastaneye gitti, korona virüs olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Bel ve göğüs ağrısından hastaneye gitti, korona virüs ...
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan restoran işletmecisi yaralandı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan restoran ...
Gece yarısı sokak ortasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Gece yarısı sokak ortasında silahlı kavga: 1 ağır ...
Bursasporlu futbolcu Furkan Emre Ünver: “Daha çok çalışacağız”
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu Furkan Emre Ünver: “Daha çok ...
Bursaspor taraftarının yardım tırı İzmir için yola çıktı
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarının yardım tırı İzmir için yola ...
Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 107-108
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 107-108
Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom (FOTOĞRAFLAR)
Botanik Profesörü korona virüs kurbanı Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr Hulusi Malyer, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü kendi üniversitesinin hastanesinde hayatını kaybetti Profesör Malyer, sosyal mesafeli cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi
YEREL HABERLER Botanik Profesörü korona virüs kurbanı Bursa Uludağ ...
Offroad etkinliğinden elde edilen gelir, SMA hastası Eda´ya bağışlanacak
YEREL HABERLER Offroad etkinliğinden elde edilen gelir, SMA hastası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X