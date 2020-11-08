BTSO Başkanı Burkay da korona virüse yakalandı

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay sosyal medya hesabından Covid19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay sosyal medya hesabından korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Burkay, “Değerli dostlarım, yaptırdığım Covid19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok şükür sağlık durumum oldukça iyi. Tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca tedavimi ve çalışmalarımı evimden sürdüreceğim” ifadelerine yer verdi.

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