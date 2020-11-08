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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da 10 şiir 10 şair etkinliği yapıldı

İHA

Bursa’da 10 şiir 10 şair etkinliği yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Bursa şubesi öncülüğünde “10 Şiir 10 Şair” etkinliği Merinos Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan etkinliğe yüzlerce Bursalı iştirak etti. Programın açılış konuşmasını Uludağ İlahiyat Fakültesi dekanı Prof.Dr. Bilal Kemikli gerçekleştirdi. Bursa için “ŞiirŞehirBursa” tanımlamasını gündeme getirenlerden biri olan Kemikli yaptığı konuşmada Emir Sultan, Süleyman Çelebi, İsmail Hakkı Bursevi, Âşık Paşa, Hz.Üftade, Niyazı Mısri, Âşık Yunus ve diğer kurucu isimlere dikkat çekti. Osmanlı’nın ilk payitahtı Bursa’nın Orhanbey’den itibaren tasavvuf, edebiyat, sanat ve mimarinin güzellikleriyle donatıldığını ve bu birikimin şehri manevi bir merkez haline dönüştürdüğünü vurgulayan Kemikli bu altı asırlık mirasın halen Bursa’yı farklı kılan temel yönü olduğunu belirtti.
Programda Bursa Milletvekili Osman Mesten’in yanı sıra Metin Önal Mengüşoğlu, Faruk Anbarcıoğlu, Mustafa Muharrem, Yunus Emre Altuntaş, Muhammed İkbal Bakırcı, Erkan Kılıç, Enes Hanpa, Ömer Ekinci Micingirt şiirlerini seslendirdi.
Bursa Milletvekili Osman Mesten Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla kaleme aldığı şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ithaf ettiğini açıklayarak bu önemli adımdan ötürü duyduğu memnuniyeti ve şükranlarını iletti. Sağlık sorunları nedeniyle programa katılamayan Bursalı şair Cengiz Numanoğlu’nun şiirini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seslendirdi. Program boyunca okunan tüm şiirleri protokol yerine arka sıralarda izleyen Aktaş’ın “Şairlerimize ve hocalarımıza olan saygımdan dolayı herhangi bir izleyici gibi programı takip etmeyi tercih ettim” demesi büyük takdir topladı.
Kendisinin de amatör seviyede şiirler yazdığını belirten Aktaş, programa katılamayan şair Cengiz Numanoğlu ile fırsat buldukça görüştüklerini, kendilerini dinlemekten büyük keyif aldığını belirterek sağlık sorunları yaşayan şaire geçmiş olsun dileklerini iletti. Program sonunda başkan Aktaş tarafından katılımcılara plaket ve hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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