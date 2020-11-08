Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA)SALON: İnegöl
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bahov, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Osmany, Mehmet Almaz, Nikola (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Arslan, Ahmet Can Büyükgöz)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş, Torres (Onurcan Çakır, Ertuğrul Metin, Murat Yenipazar)
SETLER: 21-25, 23-25, 19-25
SÜRE: 85 dakika (28, 32, 25)AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta´ya 3-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-08 18:24:27
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.