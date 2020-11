Bursa'ya atanmasının ardından çalışmalara hız kazandıran Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz, korona virüs ile mücadelede vites büyüttüklerini ifade ederek "90 olan filyasyon ekibi sayısını 200’e çıkardık. Yoğun bakımlara son 1 haftada 150 yeni yatak ilave edildi. Çağrı merkezindeki ekip sayısını 12’den 30’a çıkardık. Bursa'da günde 9 bin test yapıyoruz" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan "yoğun bakımlarda yer kalmadı, yatak kalmadı" gibi söylemlerin şehir efsanesi olduğunu belirten Yavuzyılmaz, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 75 olduğunu söyledi.

Başta kamu hastaneleri olmak üzere Üniversite Hastanesi ve özel hastanelerde dahil olmak üzere her gün 9 bin Covid 19 testi yapıldığını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, "Çok güçlüyüz ama hiç bir şey sınırsız değil, kurallara riayet etmemiz şart" diye konuştu.

Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkcı’nın istifasının ardından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz koronavirüs’te gelinen son noktayı ve verilen mücadeleyi İHA’ya anlattı.



"Sahadaki filyasyon ekibi iki katına çıkarıldı"

Korona virüs ile mücadelenin olmazsa olması filyasyon ekiplerini şehir genelinde 2 katına çıkardıklarını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bursa’da daha önce günlük 90 tane sahada olan filyasyon ekibi vardı. Şu anda bu sayıyı 200’ün üzerine çıkardık. Her gün üzerine ilave ederek sahadaki arkadaşları arttırmaya çalışıyoruz. 210 ekiple sabah 08:00’den gece 24:00’e kadar hasta olan pozitif çıkan veya temaslı olan bireyleri evlerinde ziyaret edip gerekirse ilacını veriyoruz. Gerekiyorsa temaslı olanların, test ihtiyacı olanların testlerini yapıyoruz. Onların evlerinde kalmalarını sağlıyoruz ve gerekli tavsiyeleri yapıp bu süreci yürütmeye çalışıyoruz" dedi.



"Önceden 4 kişinin yattığı bir odada bugün covidli bir hastayı tedavi edemezsiniz"

Korona virüs vak’a sayılarındaki artışa paralel hastanelerdeki müracaatlarında arttığını bu artışlara göre tedbirler alındığını belirten Yavuzyılmaz, "Bursa’daki hastanelerde sağlık alt yapısı son dönemdeki Türkiye’deki sağlık altyapısına paralel olarak çok düzenli. Geçen yıl şehir hastanemiz 1350 yatağı ile hizmete girdi ve büyük eksikliğimizi o anlamda giderdi. Yine ilçelerimizde hastane altyapılarımız iyi. Yeni binalar nitelikli özellikli odalar bulunuyor. Covid 19 salgınında bunun önemi daha iyi anlaşıldı. Önceden 4 kişinin yattığı bir odada bugün Covid'li bir hastayı tedavi edemezsiniz. Yanındaki hastaya bulaştırma risklerinden dolayı. Bizim bir çok hastanemizdeki odalarımız nitelikli oda dediğimiz tek kişilik yada en fazla iki kişilik odalar. Şu anda yoğun bakım yada yatak eksikliğimiz bulunmamakta. hastane doluluk oranımız yüzde 5060 bandında seyrediyor. Yoğun bakım doluluk oranımızda yüzde 75 bandında seyrediyor" diye konuştu.

"Sosyal medyadaki söylemler şehir efsanesi, yoğun bakımlara 150 yeni yatak ilave edildi"

"Yoğun bakımda yer kalmadı, yatak kalmadı" gibi ifadelerin sosyal medyada dolaştığının sorulması üzerine Yavuzyılmaz, "Bunlar şehir efsanesi. Bu işler bir planlama dahilinde yürüyor. Bir hastaya yoğun bakım kararı verildikten sonra uygun yoğun bakım, uygun yatak, uygun yer planlamasında hastanın durumuna göre belki bir iki saat beklemeler söz konusu olabilir. Ama kesinlikle bunlar yoğun bakımda yer yok, yatak yok gibi algıya sebep olmamalı. Çünkü böyle bir durumumuz yok. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75’ler seviyesinde, yatak doluluk oranımızda 5060 bandında seyrediyor. Merkezde yoğunluğumuz fazla ama yatak sıkıntımız yok. Yoğun bakımlarımıza son bir haftada yaklaşık 150 yatak ilave ettik. Bunu Covid için yaptık. İlimizdeki yatak kapasitesini bu anlamda arttırdık. diğer hastalarımızda biraz azalma var. Acil olmayan ertelenebilir ameliyatlarımızı özellikle kamuda daha sonrada yapılabilecek işleri biraz erteliyoruz. Acil vakalarda acil ihtiyaçlarda ve erken müdahale edilmesi gereken her türlü müdahalede hiç bir kesinti olmadan 7 gün 24 saat yine sürecimiz devam ediyor."şeklinde konuştu.



"En güvenli yer çekirdek ailemiz, aile apartmanlarında çay kahve oturmalarına gitmeyin"

Virüsün eskiye oranla çok daha yakında olduğunu, bu sebeple en güvenli yerin çekirdek aile olduğunu hatırlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gündüz 10 ile 16 saatleri arasında görmelerini onun dışındaki saatlerde evlerinde olmalarını Bursa Valiliği ile birlikte karara bağladık. Belki büyüklerimiz bize sitem ediyor olabilirler ama bunu yapmakta ki tek amacımız onları korumak. Çünkü Covid 19’un 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, ileri yaştaki vatandaşlarımıza etkileri daha dramatik sonuçları oluyor. Onların yoğun bakımda yatış süreleri, diğer bireylere göre daha fazla oluyor. En güvenli yer kendi yuvamız, kendi yuvamızdan kasıt çekirdek ailemiz. Öyle apartmanlarımız var ki aile apartmanı veya hemşehri apartmanı.10 dairelik 20 dairelik apartman ama hepsinin aile bağları kuvvetli. Bunların bile birbirine misafirlerine gidip gelmelerini, çay kahve oturma muhabbetlerini yapmalarını istemiyoruz. Çünkü virüs inanın çok yakınımızda" dedi.



"Günlük 9 bin test yapılıyor her geçen gün bu sayıyı arttırıyoruz"

Bursalılardan gelen taleplerin başında ailede ve etrafta bir pozitif çıktığında şüpheli bir temas olduğunda "test yaptıralım" talebi olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Testi zaten biz ihtiyacı olanlara ve gerekli gördüklerimize yapıyoruz. İlimizde şuan 9 bin civarında test yapılıyor ve bunun kapasitesini her geçen gün arttırıyoruz. 3 ayrı merkezde yapıyoruz. 20 civarında mikrobiyoloji uzmanımız var. Laboratuvar teknisyenlerimiz var. Halk sağlığı laboratuvarımızda yapıyoruz. Şehir Hastanesi’nde yapıyoruz. Yüksek İhtisas Hastanemizde yapıyoruz. Üniversite ve özel hastanelerde ve özel laboratuvarlarda yapılan testler de var. Ama bizim kamuda sadece Sağlık Bakanlığı'nın uhdesinde 3 merkezde 9 cihazımız vardı. Bugün 10’uncu cihazı kuruyoruz. 10 cihazla test yapıyoruz. Şu anda kapasitemizi aşmış durumda değiliz. Kapasitemiz "sınırlı" diye kimseyi geri çevirmiyoruz. 7 gün 24 saat esasına göre laboratuvarlarımız çalışıyor. Şu anda ortalama 8 bin ile 9 bin arasında test talebi oluyor ve bunları karşılıyoruz" dedi.



"Hiç bir şikayeti olmayandan test yaptırmak anlamsız"

Şikayet olmadan test yaptırmanın bir anlamı olmadığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyolmaz, "Temastan sonra 14 gün boyunca birinci ve ikinci gün olabileceği gibi 13’üncü 14’üncü güne kadar pozitiflikler görüyoruz. Siz ikinci gün yada beşinci gün bir test yaptırdınız negatif çıktı, "ben temizim deme şansınız" yok. Çünkü 4’üncü günde virüs size yerleşmeye başlar 5’inci 6’ıncı günde belirtilerini gösterir ve 10’uncu günde testiniz pozitif çıkar. O yüzden insanlarımızın öyle bir algısı var. "Ben test yaptırdım, bende bir şey yok" eğer bir temas varsa test yaptıracak kadar kendimizden şüpheleniyorsak, 14 gün kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına almak için izole olacağız. Bunun başka yolu yok. Şikayet varsa mutlaka bizim çağrı merkezlerimize ulaşın. Hastanelerimize gidip test yaptırabilirsiniz. Ama hiç bir şikayeti olmayan birinden test almanın da bir manası yok. Bu gereksiz bir iş yükü. Hem sağlık camiasına gereksiz bir yük hem de vatandaşın kendisine yalancı bir güvenlik duvarı oluşturmasına sebep oluyor" dedi.



Çağrı merkezindeki ekip sayısı 30’a çıktı

Covid 19 hastalığı ile ilgili her türlü bilgi ve danışmanlık hizmeti verilen yeni birimler oluşturduklarını aktaran Yavuzyılmaz, "Çağrı merkezinde 12 civarında arayan birimimiz vardı, bunun sayısını 30’a çıkardık. İhtiyacı göre artırıyoruz" dedi.

Danışmanlık hizmeti olarak iki türlü arama ekibinin bulunduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Pozitif yada temaslı çıkanları arayıp her hangi bir şikayet gelişip gelişmediğini sorgulayan, eğer bir şikayet gelişmişse onlara ekip gönderip muayenelerini ve testlerini yapmak üzere kurguladığımız bir ekibimiz var. Birde vatandaşın hem danışmanlık hem bilgilendirme hem de şikayetini iletmek üzere vatandaşlarımızın aradığı bir ekibimiz var. Bir arayan birde aranan ekip var. Bunlarında kapasitesini arttırıyoruz" diye konuştu.



Çok güçlüyüz ama hiçbir şey sınırsız değil

Bursa genelinde 80 tane 112 istasyonunun aktif olarak görev yaptığını bunların yanında hastanelere ait hasta nakil ambulanslarının da görev yaptığını anlatan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Çok güçlüyüz ama hiç bir şey sınırsız değil. İstanbul’da yapıldığı gibi bin yataklı bir sahra hastanesi veya acil servis hastanesi yapılabilir. Ama bunu çalıştırmak için doktora, hemşireye, sağlık personeline ihtiyaç var. Dolayısıyla elimizdeki kaynağı sınırsız kullanma gibi bir lüksümüz yok. Onun için bu önemli tedbirlere riayet edilmesini istiyoruz. Şuan yatak olarak, personel olarak yetişebilir durumdayız. Bir sıkıntımız yok ama sistemi rahat yönetebilmemiz adına vatandaşımızın bu konudaki desteğine sonuna kadar ihtiyacımız var" diye konuştu.

