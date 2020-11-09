Dağ yöresinin zirvesindeki bayrak yenilendi

Çanakkale’de en çok şehit veren Bursa’nın dağ yöresindeki dağcılar, şehit dedeleri için 1110 rakımlı Bayrak Tepe dağının zirvesine çıkarak Türk Bayrağı’nı yeniledi.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde gönüllü dağcılar Celal Atış ve Yüksel Esen, Çanakkale Şehitleri anısına, dağ yöresinin en yüksek tepelerinden ve aynı zaman da 5 ilçeyi aynı anda görebilen nadir zirvelerden biri olan 1110 rakımlı Bayrak Tepe Dağı zirvesine çıktılar.

Dağ yöresinin Çanakkale Savaşlarında en fazla şehit veren bölge olduğunu dile getiren grup üyesi Celal Atış," Bu zirvemiz Büyükorhan Çakıryenice Mahallesi sınırlarında olan bir yer. Bu zirvenin ayrı bir özelliği daha var, 5 ilçeyi birden zirveden görebiliyorsunuz. Çanakkale Şehitlerimiz başta olmak üzere ecdadın anısını yaşatmak için Yüksel Esen ile birlikte bu yürüyüşü yaptık ve 2017 yılında dikilen zirve gönderinin bayrağını değiştirmeyi de kendimize görev addettik'' dedi.

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