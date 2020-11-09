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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA'da dorsesi yan yatmış halde hareket halinde olan TIR'ın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursaİzmir yolunda 61 K 15604 plakalı TIR'ın, 42 AGY 174 plakalı dorsesinin yan yatmış halde trafikte ilerlediği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. TIR´ın tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülere yansırken, sürücüsünün dorsenin durumuna aldırmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-11-09 10:28:05



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