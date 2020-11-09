Böbrek hastaları koronadan nasıl korunur

Böbrek yetmezliği ve kronik hastalıkları olanlarda COVID19 enfeksiyonunun daha ciddi seyredebiliyor.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, ’’Özellikle diyaliz hastaları bağışıklı sisteminin zayıf olması nedeniyle enfeksiyonla mücadele etmekte zorlanabilirler. O yüzden pandemi döneminde haftalık diyaliz programına uyulması, diyaliz yeterliliği, verilen ilaçların aksatılmaması daha bir önem kazanmaktadır. Programlı diyaliz hastalarında diyaliz tedavisinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlar. Böbrek nakli olmuş hastalar tedavi olarak bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanır. Tedavinin aksatılması nakilli böbreğin reddi gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Böbrek nakli olan hastaların ilaçlarına hekimlerinin önerisi doğrultusunda devam etmeleri gerekmektedir’ ’dedi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver böbrek hastalarındaki mevcut yüksek riskten dolayı dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

Diğer insanlarla güvenli mesafeyi korumaya mutlaka dikkat etmek, topluluk içerisinde hasta olduğunu gördüğünüz insanlardan uzak durmak ve her türlü teması sınırlandırmak, sık sık elinizi yıkamak, uyku düzeninizi aksatmamak, ağır hareketlerden kaçınmak, beslenmenizi aksatmamak, kalabalıklardan mümkün oldukça kaçınmak, gerekmedikçe evden dışarı çıkmamaktır.

Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, ‘’Böbrek hastalarının bir kısmıda otoimmun hastalıklara bağlı olan kronik böbrek hastalarıdır. Bu hastalıklar arasında lupus, IgA nefropatisi, membranöz glomerulonefrit, fokal segmental glomeruloskleroz gibi protein kaçağı ve böbrek yetmezliği yapan hastalıklardır. Bu hastalıklar tedavi edilmediğinde böbrek hasarı sonucu kronik böbrek yetmezliğine yol açarlar. Bu hastalar genellikle tedavilerinin bir parçası olarak bağışıklık sistemini baskılayan kortizon gibi ilaçlar kullanırlar. Hekime danışmadan tedavinin sonlandırılması böbrek açısından istenilmeyen sonuçlara yol açabilir. Börek yetmezliğinin gelişmesi, ilerlemesi ya da hemodiyaliz ihtiyacının oluşması gibi. Bu hastalar yukarda saydığımız önlemlere diğer insanlardan daha fazla özen göstermelidir’’ dedi.

Bütün tedbirlere rağmen ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetleri olan hastaların hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ve sağlık personelinin direktiflerine uymaları gerekir.

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