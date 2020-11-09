3 genç kız, çatıya çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden video çekti

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Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)-BURSA´da sosyal medya uygulaması Tiktok´a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp, video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi´nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok´a yüklemek için video çekmeye başladı. Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-11-09 10:59:10



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