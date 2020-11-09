Çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada

Derya EVREN-Abdulselm UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da temizlik işçilerinin çöp kamyonundaki dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.
Osmangazi Belediyesi´ne bağlı temizlik işçileri, akşam saatlerinde çöp toplamak için 16 NJV 06 plakalı çöp kamyonunun arkasında yola çıktı. 2 işçi duydukları müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Ellerindeki bezleri sallayan temizlik işçileri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Abdulselam UĞUR
2020-11-09 11:29:10
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