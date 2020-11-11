Çevikel: “Vasıflı elemanları sanayiciyle buluşturacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevikel: “Vasıflı elemanları sanayiciyle buluşturacağız”

İHA

Çevikel: “Vasıflı elemanları sanayiciyle buluşturacağız”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Gürsu Belediyesi ile Kollektif Kariyer Merkezi protokolü imzaladı. Protokolle vasıflı elemanların sanayide istihdamını kolaylaştıracak çalışmalar konusunda önemli bir adım daha atıldı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’i ziyaret etti. Gürsu'da gençlerin geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmesi için sürdürülen mesleki eğitim çalışmaları sonrasında istihdam edilmeleri için DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ile Kollektif Kariyer Merkezi protokolünü imzalayan Mustafa Işık, istihdama yönelik çalışmaları ile kamuoyunun takdirini toplayan Başkan Çevikel ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yaklaşık 50 bin çalışanı olan 5 milyar dolar ihracatı olan bir organize sanayi bölgesinde hizmet verdiklerini belirtti. Pandemi döneminin olumsuzluklarına rağmen ülke ihracatı, ekonomisi ve istihdamı için önemli adımlar attıklarını söyleyen Nilüfer Çevikel, " Türk insanı olarak üretiyoruz ve üretmeye alışığız. Fakat önemli bir sorunumuz var. İşveren kalifiye eleman bulamıyor. Bölgemizde kurulu BUTGEM ile açtığımız meslek edindirme sınıflarından mezun olanları İstihdam Büromuz aracılığıyla işe yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yine Gürsu Belediyesi ile yaptığımız bu protokol sayesinde işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu istihdamı karşılayacağımıza inanıyorum. İnşallah ortak çalışmalarımızla sanayicilerimizin yaşadığı nitelikli eleman sorununu ve nitelikli çalışanların da iş problemini birlikte çözmek adına önemli çalışmalar yapacağız. Bu ülkenin geleceğinin üretim ve istihdam da olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yolda her türlü işbirliğine açığız” dedi.
“Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz”
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, amaçlarının Gürsu’nun hızla artan nüfusuna cevap verebilecek çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi. İstihdam konusundan birçok kurumun kendilerinden eleman talebi olduğunu kaydeden Mustafa Işık, “İşverenin istediği ile çalışmak isteyenler arasında ortak noktayı bulamıyoruz. İnşallah artık çalışmaya gönüllüyüm diyen kardeşlerimize biz köprü oluşturmak istiyoruz. Bu konuda hep birlikte çalışarak çözümler üreteceğimize inanıyorum. Bundan dört yıl önce bir ARGE, inovasyon merkezi kurduk. Dört yılda 18 projemiz geçti. Bunların birçoğu AB fonlarına bağlı projelerdi. Bu 18 proje şu anda hayata geçti, yaşıyor. En son olarak ta hayata geçirmeyi planladığımız Kollektif Kariyer Merkezi bunu taçlandıracağımız bir proje. Yine ilçemizde kurduğumuz atölyelerimizle gençlerimize meslek edindirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza Türkiye genelinden büyük talep var. İnşallah karşılıklı ilişkilerimiz sürdürülebilir olur. Buradaki amacımız gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak. Güzel bir çalışma ortaya çıkacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl’de 2 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER İnegöl’de 2 bin fidan toprakla buluştu
Nilüfer’in yazıevleri yeni konuklarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’in yazıevleri yeni konuklarını ağırlıyor
Koronaya karşı diyabet hastlarına tavsiyeler
YEREL HABERLER Koronaya karşı diyabet hastlarına tavsiyeler
Molla Yegan özüne dönüyor
YEREL HABERLER Molla Yegan özüne dönüyor
Sanlı: “Girişimcilik krizi fırsata çevirmektir”
YEREL HABERLER Sanlı: “Girişimcilik krizi fırsata çevirmektir”
AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday olmayacağını açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kongrede aday ...
Bursa Yıldırımspor - Düzcespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - Düzcespor (FOTOĞRAFLAR)
Bursa'da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı Sadaka kutusunu çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik ...
AK Parti Bursa'da flaş gelişme...Aday olmayacak Ayhan Salman aday olmayacağını açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa'da flaş gelişme...Aday olmayacak Ayhan ...
İş adamlarından Osmangazi Meydanı’na tam not
YEREL HABERLER İş adamlarından Osmangazi Meydanı’na tam not
Bursa'da otobüs içerisindeki taciz anları kameralara anbean yansıdı Otobüsteki vatandaşların alkollü şahsa tepkileri ve darp etmeye çalışması da güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da otobüs içerisindeki taciz anları kameralara ...
Bursa Hayvanat Bahçesi 22 yaşında
YEREL HABERLER Bursa Hayvanat Bahçesi 22 yaşında
Alinur Aktaş'tan su faturası itirafı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Bugün olsa pandemi dönemindeki su faturası uygulamasını yapmayabilirdim"
YEREL HABERLER Alinur Aktaş'tan su faturası itirafı Bursa Büyükşehir ...
Engellilere sınav için ulaşım desteği
YEREL HABERLER Engellilere sınav için ulaşım desteği
5 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER 5 bin fidan toprakla buluştu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, görevdeki bin gününü değerlendirdi
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, görevdeki ...
Alinur Aktaş, Bursa’nın canla başla geçen 1000 gününü paylaştı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Yarınlarımız çok daha güzel olacak”
YEREL HABERLER Alinur Aktaş, Bursa’nın canla başla geçen 1000 gününü ...
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, `İki taraflı zannettim´ dedi (2)
YEREL HABERLER Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, ...
Geleceğe nefes için binlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Geleceğe nefes için binlerce fidan toprakla buluştu
Erikli ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Erikli ödülleri sahiplerini buldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Madem benim yerim değerleniyor. Metrekareye metrekare istediğim gibi üzerine fark isterim yaklaşımı bu şehrin geleceğine dinamit koymaktır." " 0,50 emsal uygulamalarında geçmişte olduğu gibi benim metrekareme metrekare ver, üzerine para ver mantığıyla yapılacak kentsel dönüşümlerle bu şehrin geleceğine kesinlikle ihanet ederiz." "Ben iyi anılmak istiyorum" "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlık fedakarlık yaptı. Aynı metrekarede olmak üzere değeri 3 kat artacak konutlar için 100 ile 150 bin lira parayı 12 yıl vadeli talep ettiler" "Eğer eskiyen binanız üç kat değerleniyorsa, nasıl eski arabanızı yenilediğinizde aradaki farkı ödüyorsanız bunu ödemelisiniz"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki ...
Bursasporlu kaleci Deniz Aydın: “Durmadan, yorulmadan devam”
YEREL HABERLER Bursasporlu kaleci Deniz Aydın: “Durmadan, yorulmadan ...
Kuzey Makedonya’ya 20 bin Kur’an-ı Kerim Dündar: “Hayırseverlik bizim kültürümüz”
YEREL HABERLER Kuzey Makedonya’ya 20 bin Kur’an-ı Kerim Dündar: ...
Bursa'da halk otobüsünde cinsel taciz iddiası Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da halk otobüsünde cinsel taciz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X