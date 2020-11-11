Bursa Yıldırımspor - Düzcespor: 2-0



Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Recep İlker Kor (xx), Metin Ekren (xx)

BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xxx) Kerem Az (xxx), Ramazan Erarslan (xxx), Mahmut Güleç (xx), Osman Demir (xxx), Muhammet Öz (xxx), Tuğkan Kamışoğlu (xxx), Alpay Aldemir (xx) (Dk. 73 Ercan Karaca x), Hüseyin Atalay (x) (Dk. 61 Murat Mercan x), Doğacan Diker (x) (Dk. 61 Furkan Fehmi Güneş xxx), Hüseyin Çelik (xxx) (Dk. 90+1 Burak Aydın ?)

DÜZCESPOR: Furkan Kaçar (xx) Enver Ayyıldız (x), Furkan Sakı (x), Abdullah Karmil (xx), Batuhan Tekin (x) (Dk. 77 Muhammet Ensar Uzun ?), Osman Boz (xx), Bulut Kaya (x), Mutlu Güler (xx), Yusuf Akyel (xx), Abdullahi Ali Jama Telli (x) (Dk. 88 Kerem Göcen ?), Malik Karaahmet (x)

SARI KARTLAR: Ramazan Erarslan, Osman Demir (Bursa Yıldırımspor) - Adullah Karmil (Düzcespor)

GOLLER. Dk. 69 Furkan Fehmi Güneş, Dk. 89 Hüseyin Çelik (Bursa Yıldırımspor)

Misli.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta 8´inci hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, konuk ettiği Düzcespor´u Furkan Fehmi Güneş ve Hüseyin Çelik´in golleriyle 2-0 mağlup etti.

8´inci dakikada etkili gelen Düzcespor´da, ceza sahasına doğru gönderilen ve savunma tarafından sektirilen topu önünde bulan Malih Karaahmet´in gelişine yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak dışarı çıktı.

15´inci dakikada Bursa Yıldırımspor gole yaklaşırken, sol kanattan yapılan ortada kale ağzında Hüseyin Çelik´in yaptığı kafa vuruş sonrası meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.

36´ncı dakikada hızlı atağa çıkan Düzcespor´da Mutlu Güner´in ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta top uzak kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

53´üncü dakikada Düzcespor gole yaklaştı. Enver Ayyıldız´ın sağ kanattan içeriye doğru ortaladığı topa Malik Karaahmet kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69'uncu dakikada Bursa Yıldırımspor golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortada arka direğe doğru koşu yapan Furkan Fehmi Güneş, gerçekleştirdiği dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

89´uncu dakikada Bursa Yıldırımspor farkı 2´ye çıkardı. Hızlı atak sonucu kalecinin hatasından faydalanan Hüseyin Çelik, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-11-11 15:00:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.