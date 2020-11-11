Efelerin yeni hocası Nuri Şahin

Axa Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde Baş antrenörlük görevine en son Arhavi Voleybol Takımı’nı çalıştıran Nuri Şahin getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol takımı Baş antrenörü Fazıl Demirci ile karşılıklı olarak yolların ayrılmasının ardından takımın başına Nuri Şahin getirildi. Aktif sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra geçen sezon İstanbul BBSK genç takım ve 1. Lig takımında antrenörlüğe başlayan ve aynı sezon Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol’da kısa bir süre baş antrenörlük yapan Şahin, kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ile karşılıklı atılan imzanın ardından Nuri Şahin resmen takımın Baş antrenörü oldu.

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