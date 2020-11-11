İstiklal Marşı ruhu 100.yılında yeniden canlanıyor

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması" düzenleniyor. Yarışmanın teması "İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık" olarak belirlendi.

Sebilürreşad Derneği tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması" düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkısıyla 12 Mart 2021'de kutlanacak İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı için bazı etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın ilk kez yayımlandığı dergi olan Sebilürreşad, Mehmet Akif Ersoy'un marşa yüklediği mana ve ruhun yansımasını 100 yıl sonra kısa film yarışmasıyla sinemaya aktarmak amacıyla bir yarışma düzenledi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek ve her yıl devam ettirilmesi planlanan "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın ana teması "İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık" olacak.

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, kendi milletlerinin bağımsızlık, özgürlük ve istiklal mücadelesini de anlatabilecekleri kısa filmlerle yarışmaya katılabilecek.

Yarışma ile toplumsal farkındalığı artırmak, İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun toplumsal ve bireysel bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak amaçlanıyor.

15 Aralık 2020’de katılımın son bulacağı yarışmaya başvuru şartları için istiklalkisafilm.com adresine başvurabilirler. Jüri heyetinin kurmaca dalında olacak yarışmaya katılan filmler arasından seçtiği ilk üç esere ödül verilecek. Yarışmada ayrıca, jüri özel mansiyon ve Sebilürreşad Dergisi mansiyon ödülleri dağıtılacak.

Yarışmada birinci olan esere 30 bin TL, ikinci seçilen esere 20 bin TL, üçüncü olan esere de 15 bin TL ödül verilecek. Jüri özel ve Sebilürreşad Dergisi mansiyon ödüllerine layık görülen eserler 5 bin lirayla ödüllendirilecek.

Yarışmada ödül alan her katılımcıya Sebilürreşad Dergisi ve yayınlarından oluşan hediye paketi ve sertifika verilecek.

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