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Sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız, tutuklandı

DHA

Sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız, tutuklandı


İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde, bir iş yerinin iki şubesinden bir gün arayla dizüstü bilgisayar ve sadaka kutusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Demir (25), tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İznik ilçesinde, tatlı ürünleri satan bir firmanın iki şubesinde, bir gün arayla hırsızlık olayı yaşandı. Dizüstü bilgisayar ve sadaka kutusunun çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin Fatih Demir olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Fatih Demir, yine aynı iş yerine hırsızlık girişiminde bulunca polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Demir, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-11-11 15:46:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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