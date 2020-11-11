Plakasını söktüğü motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

Derya EVRENAbdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA'da, plakasını söktüğü motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağı'ndan şehir merkezine giden kimliği belirsiz sürücü, motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Motosikletin plakasını da söken sürücüyü görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Abdulselam UĞUR
2020-11-11 15:49:45
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