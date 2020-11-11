TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 4 - Sivas Belediyespor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor’u 40 mağlup etti.
Stat: M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Mustafa Çevik xx, Erol Ernek xx
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya xx, Hasan Güleryüz xx (Ömer Faruk dk. 83 ?), Sefa xx, Sergen xx, Gökhan xx (Berk Ali dk. 74 xx), Yusuf xxx (Ömer dk. 84 ?), İlyas xx, Abdullah xx, Alper xx (Gökhan Cingirt dk. 74 xx), Onur xxx (Murat dk. 88 ?), Rasimcan xxx
Sivas Belediyespor: Necati x, Şeyhmus x, Muhsin xx, Ali x (Uğur dk. 58 xx), Mustafa x (Muhammet dk. 71 x), Ozan x, Emre x (Volkan dk. 80), Burak x (Abdullah dk. 70 x), Hüseyin x, Şevki x (Uğur dk. 81 ?), Fatih x
Goller: Yusuf (dk. 48, 68), Gökhan (dk. 56, 63) (Karacabey Belediyespor)
Sarı Kart: Şeyhmus (Sivas Belediyespor)
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