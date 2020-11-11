Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, `İki taraflı zannettim´ dedi (4)

TUTUKLANDI
Bursa´da, halk otobüsünde kadınlara bakarak, kendisini tatmin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Çetin (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetin, 'cinsel taciz' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-11-11 16:25:52
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