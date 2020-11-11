Yüz üstü ölümüne yolculuk Bursa'da plakasını söktüğü motosikleti yüz üstü yatarak kullandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da, plakasını söktüğü motosikleti yüz üstü yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağı'ndan şehir merkezine giden kimliği belirsiz sürücü, motosikleti üzerine yüz üstü yatarak kullandı. Motosikletin plakasını da söken sürücüyü görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.