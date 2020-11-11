Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija Ljubljana: 80-97

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 13, Perry Jones 23, Birkan Batuk 10, Kenny Kadji 9, Metin Türen 2, Ömercan İlyasoğlu 11, Tevfik Akdamar 5, Oğuz Savaş 7, Daniel Hamilton
CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA: Kendrick Perry 14, Mikael Hopkins 5, Edo Muric 12, Jaka Blazic 25, Rion Brown 15, Rok Radovic 2, Roko Ukic 2, Alen Hodzic 2, Jarrod Jones 14, Ivan Marinkovic 6
1.PERİYOT: 21-33
DEVRE: 43-52
3.PERİYOT: 66-797Days EuroCup D Grubu´nda oynanan 7´nci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana´ya 97-80 mağlup oldu.
TOFAŞ Spor Salonu´ndaki mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, ilk 3 dakika 5-5´lik eşitlikle geçildi. Jaka Blazic´in dış atış isabetiyle hücumda ritim bulmaya başlayan Slovenya temsilcisi, üst üste sayılarıyla farkı açarak ilk periyodu 21-33´lük skorla önde kapadı.
İkinci periyotta da her iki ekip dengeli hücum performansı sergilerken; Perry, Muric ve Blazic üçlüsü ile oyun hakimiyetini tamamen eline geçiren Slovenya temsilcisi, aradaki farkı koruyarak soyunma odasına 43-52´lik skor avantajıyla girdi.
Dönüşte Frutti Extra Bursaspor´un direncine, bu kez boyalı alandan aldığı verimle cevap veren Cedevita Olimpija, Rion Brown´dan da skor katkısı alarak final periyoduna 66-79 üstün başladı. Final periyodunun ilk dakikalarında her iki takım da hücumlarında sorunlar yaşarken, daha iyi bir görüntü çizen Slovenya temsilcisi, maçı da 80-97´lik skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-11-11 21:59:31
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