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Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

İHA

Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

– BursaAnkara karayolunda kamyon ile çarpışan otomobil yeşillik alana çıkarak ters vaziyette durdu. Kazada tek teselli kimsenin burnunun bile kanamaması oldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, BursaAnkara karayolu özdilek köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hasan S. idaresindeki 43 ABM 794 plakalı tır, yan yoldan köprü üzerine çıktığı sırada arkasından gelen Hüseyin A idaresindeki 16 JHL 52 otomobil arkasına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yoldaki yeşillik alana çıkarak ters vaziyette ancak durabildi. Kazada tek teselli kimsenin burnu bile kanamaması oldu. Kaza yerine gelen trafik ekipleri gereken incelemeleri yaptıktan sonra ters vaziyette duran otomobil kontrollü bir şekilde ana yola indirilerek otomobil yoluna devam etti. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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