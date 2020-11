(Özel) Türkiye’nin tek ayı barınağına 5 yeni yavru getirildi Yavru ayılar en sevdikleri yiyecek havuç ve elmayı bakıcılarının elinden yiyor

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 5 yavru ayı Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağına getirildi. Yavru ayılar, taptaze meyve ve sebzeleri her gün bakıcılarının elinden yiyor.

Türkiye’nin tek ayı barınağı olan Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağına doğada yaşaması imkansız hale gelen, annelerinden çeşitli sebeplerle ayrı kalan 78 aylık 5 yavru ayı getirildi. 66 yetişkin 5 yavru olmak üzere barınakta 71 ayı hayatlarının sonuna kadar misafir ediliyor. 1996 yılında sokakta oynatılan ayıların toplanması amacıyla kurulan ve ilerleyen yıllarda doğada yaralanmış, avcılar tarafından ateş edilmiş, trafik kazası geçirmiş, tuzaklara düşürülmüş ayılara ev sahipliği yapan barınağa geçtiğimiz gün getirilen 5 yavru ayı her gün taze meyve, sebzeler ve mamalarla besleniyor. 2 yaşına kadar yetişkinlerden ayrı kalacak olan yavrular, daha sonra geniş bölüme, diğer ayıların yanına alınacak. Düzenli olarak uzman veterinerler tarafından sağlık kontrolleri de yapılan yavru ayıların en sevdiği yiyecekler arasında havuç ve elma geliyor.

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, ayıların Türkiye’nin çeşitli yerlerinden getirildiğini belirterek, “Ayılarımız her gün özenle besleniyor ve zaman zaman sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu ayılar bazı sebeplerden dolayı annelerinden ayrı kaldıkları için doğada artık yaşamaları mümkün değil. Şu an 78 aylık 5 yavru ayımız var ve 2 yaşına kadar ayrı yerde yaşayacak. 2 yaşından sonra da yetişkinlerin yanında yer alacak” diye konuştu.

