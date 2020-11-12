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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşim ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden örnek iş birliği

İHA

Yeşim ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden örnek iş birliği

Yeşim ile İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEU) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF), “Sürdürülebilir bir gelecek için harekete geç” başlığı ile ortak bir proje geliştirdi.
Üniversite sanayi iş birliği adına örnek teşkil eden çalışma kapsamında 202021 akademik yılı güz döneminde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencilerine sürdürülebilir modayla ilgili farkındalık ve bilinç oluşturulması ve bu bakış açısını benimsemiş tasarımcılar yetiştirilmesi hedefiyle eğitimler verilecek. Ardından da öğrencilerin bu çerçevede hazırladıkları tasarımlar farklı platformlarda paylaşılarak kamuoyunda farkındalık oluşturulacak. Takip eden bahar döneminde ise Görsel İletişim Tasarımı 1. ve 3. sınıf öğrencileri sürdürülebilirlik konu başlığı ile çeşitli görsel tasarım çalışmalarına imza atacak.
Tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik teması çerçevesindeki büyüme stratejisi, markaların tüketici talepleri doğrultusunda sürdürülebilir ürünleri tercih etmesi ve gelecekte tüm iş yapış süreçlerinde sürdürülebilirlik kavramının öncelikli kriter haline gelecek olması öngörüsü ile oluşturulan proje, yapılan online toplantı lansmanı ile başladı. Ekim 2020 ile Şubat 2021 arasında hayata geçirilecek proje kapsamında Yeşim Tasarım Departmanı Yöneticisi Nergis Melek Akıncı liderliğinde öğrencilere yönelik “Sürdürülebilir Moda” projesi kapsamında online eğitimler verilecek.
Taraflar arasında imza koyulan protokol kapsamında Yeşim yöneticileri EkimKasım 2020 döneminde İEU GSTF’de dört kez “Sürdürülebilir Moda” projesi kapsamında online eğitim verecek. Eğitimlerin ardından öğrencilere Yeşim yöneticileri tarafından ödevler de verilerek öğrendikleri konular pekiştirilecek. Öğrenciler tarafından tasarlanacak modellerin kumaş ve aksesuar temini Yeşim tarafından üstlenilecek. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve sanal defile ile sunulacak tasarımlar, Yeşim tarafından da tüm paydaşlar nezdinde paylaşılarak kamuoyunda da farkındalık oluşturulacak. İEU GSTF projeye IEU Tekstil ve Moda Tasarım bölümünde 4. sınıfa devam eden 19 öğrencisiyle katılacak.
Projenin açılış toplantısında sektörde ses getirebilecek böylesi bir çalışmayı “Sürdürülebilir Moda” teması ile gerçekleştirmenin her iki tarafın hedef kitleleri nezdinde son derece önemli olduğunu ifade eden Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, “Yeni nesil tasarımcılarda ‘Sürdürülebilir Moda’ konusunda farkındalık ve bilinç oluşturarak, sektöre bu bakış açısını benimsemiş tasarımcılar yetiştirme konusunu çok önemsiyoruz. Yeşim kurucularından Şükrü Şankaya’nın hayat felsefesi olan ‘Önce İnsan’ prensibi ile yıllardır insanlar için yaşanabilir bir dünya adına doğaya dost üretim yaparak sürdürülebilirliği destekliyoruz. Kendi bünyemizde oluşturduğumuz üretim şartları ve yaptığımız sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürülebilirlik konusunda sektöre liderlik ediyoruz.” diye konuştu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun da, İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak sürdürülebilirlik konusunu çok önemsediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Bulgun, projeye katılan 4. sınıf Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin bu tür projelerde ve firmalarla yapılan iş birliklerinde daha önce de yer aldığını kaydetti.

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