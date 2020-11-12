AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen korona virüse yakalandı

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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in korona testi pozitif çıktı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Özen açıklamasında, "Dün yaptırmış olduğum covid19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda hafif belirtilerle geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah bu salgından bir an önce kurtuluruz" dedi.

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