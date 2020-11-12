Bursaspor kondisyon çalıştı

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Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, sabah idmanında kondisyon çalıştı.

TFF 1.Lig’in 10. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmaları ile tamamlandı. Yeşil beyazlılar hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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