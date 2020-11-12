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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

İHA

Osmangazi’de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Soğukpınar Mahallesi’nde inşaat aşamasındaki 3 katlı kaçak evi yıktı.
Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Ruhsata aykırı olan ve kent estetiğini bozan yapılara izin vermeyen Yapı Kontrol Müdürlüğüe Ekipleri, Uludağ eteklerinde yer alan Soğukpınar Mahallesi’nde kaçak olduğu belirlenen bir evi yıkmak için çalışma başlattı. Yasal işlemleri tamamlanan ve hakkında yıkım kararı alınan inşaat aşamasındaki 3 katlı binayı yıkmak için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile binanın yıkımını gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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