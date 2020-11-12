Bursa’da Uygulamalı Çiftçi Okulu ilk sertifikalarını verdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da Uygulamalı Çiftçi Okulu ilk sertifikalarını verdi.

İHA

FAO ve Bursa Tarım İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Uygulamalı Çiftçi Okulu' ilk sertifikalarını verdi.

Bursa’da Uygulamalı Çiftçi Okulu ilk sertifikalarını verdi.

FAO ve Bursa Tarım İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu’ ilk sertifikalarını verdi.
Duvarsız Okul olarak adlandırılan Uygulamalı Çiftçi Okulu, Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Sosyoekonomik entegrasyonun dengelenmesi ve geçim sağlama imkanı oluşturması amacıyla Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların dayanıklılığının geliştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilen UÇO’nun açılış etkinliği Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampus alanında gerçekleşti. Proje, Bursa’da bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve Türk vatandaşlar arasından seçilen faydalanıcıların çeşitli mesleki eğitim konularında eğitildikten sonra istihdam edilmelerini amaçlıyor.
Türkiye, 4 milyona yakın Suriyeliyi ağırlarken Bursa en yoğun sayıda GKAS’ı misafir eden şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında bu yıl, mesleki eğitimler, uygulamalı çiftçi okulları ve mevsimlik iş ve tarım deste beceri programları (MİTAP) olmak üzere üç farklı eğitim ve meslek edindirme programı uygulanıyor.
Proje kapsamında 19 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Ambalaj ve Paketleme III meslek eğitimleri, 02 Ekim 2020 tamamlandı. 12 Ekim’de başlayan Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı I, 19 Ekimde ise Ekmek Üretimi I mesleki eğitimleri başlayıp kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Dünya genelinde uzun yıllardır uygulanan ve oldukça başarılı sonuçlar veren UÇO sistemi FAO ve Tarım Bakanlığı işbirliğinde ülkemizde yeni yeni denenmeye başladı. UÇO, aynı ekosistemde benzer zirai ya da hayavani üretim yapan çiftçilerin bir araya gelerek bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Toplam 17 başlığın olacağı Uygulamalı Çiftçi Okulları müfredatında, narenciye üretiminden hayvancılığa, unlu mamullerden fıstık ve domates üretimine kadar bütün dersler tarlalarda bizzat konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak veriliyor. Katılımcılara cinsiyet eşitliği, yeni tarım teknikleri, akıllı ve iyi tarım uygulamaları gibi konularda eğitimler veriliyor.
6 Uygulamalı Çiftçi Okulu’nun açılması planlanan Bursa’da 2020 yılında Unlu Mamullerde 1 grup, zeytin yetiştiriciliğinde 2 grup olmak üzere 3 grupta toplam 75 faydalanıcı 6 ay süreyle eğitim alacak. Çalışma ile zirai eğitimin yanı sıra kültürel uyum ve istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bizde işler istişare ile olur”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bizde ...
Yangına müdahalede hortum patlayınca köpük içinde kaldılar
YEREL HABERLER Yangına müdahalede hortum patlayınca köpük içinde ...
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Osmangazi’de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
Bursaspor kondisyon çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor kondisyon çalıştı
Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ...
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen korona virüse ...
Çaldığı 5 bin liralık bisikletle kaçarken kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı 5 bin liralık bisikletle kaçarken kameraya ...
Bursaspor, TFF 1. Lig’in en agresif takımları arasında yer alıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, TFF 1. Lig’in en agresif takımları ...
Yeşim ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden örnek iş birliği
YEREL HABERLER Yeşim ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden örnek iş ...
İş dünyasından altyapıya güçlü destek
YEREL HABERLER İş dünyasından altyapıya güçlü destek
Bursa'da sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Bursa'da sis sürücülere zor anlar yaşattı
AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi ...
'Geçerim' dedi ama 1 metre gidemeden çakıldı kaldı ATV ile bel seviyesindeki sudan geçmeye kalkınca olanlar oldu
YEREL HABERLER 'Geçerim' dedi ama 1 metre gidemeden çakıldı ...
Kasasına tutunduğu kamyonetten düştü, hızla gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Kasasına tutunduğu kamyonetten düştü, hızla gelen ...
Tetiğe değil deklanşöre bas
YEREL HABERLER Tetiğe değil deklanşöre bas
Karacabey Belediyespor voleybolda liderliği sevdi
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor voleybolda liderliği sevdi
Maskesini taktı, inceledi ve çaldı
YEREL HABERLER Maskesini taktı, inceledi ve çaldı
BUÜ ile BSMMMO arasında yeni işbirliği
YEREL HABERLER BUÜ ile BSMMMO arasında yeni işbirliği
(Özel) Türkiye’nin tek ayı barınağına 5 yeni yavru getirildi Yavru ayılar en sevdikleri yiyecek havuç ve elmayı bakıcılarının elinden yiyor
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin tek ayı barınağına 5 yeni yavru ...
İzmir’deki can dostlar da unutulmadı
YEREL HABERLER İzmir’deki can dostlar da unutulmadı
Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, aynı yöne giden TIR'a çarptı; 1'i ...
Bursa Ankara yolunda facianın eşiğinden dönüldü Tonlarca ağırlığındaki iş makinesi karayoluna devrildi
YEREL HABERLER Bursa Ankara yolunda facianın eşiğinden ...
Kontrolden çıkan otomobil TIR'a yandan çarpıp karşı şeride uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil TIR'a yandan çarpıp karşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X