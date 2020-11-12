Yangına müdahalede hortum patlayınca köpük içinde kaldılar

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) BURSA´da, hurda deposunda kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevlere müdahale sırasında patlayan köpük hortumu patlayınca itfaiye eri ile depo çalışanının üzeri bembeyaz oldu.

Orhangazi ilçesine bağlı Çelktikçi Mahallesi´nde, sabah saatlerinde, Davut Aktürk´e ait hurda deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale ettiği sırada köpük hortumu patladı. İtfaiye eri ve o depo çalışanın üzeri köpükler nedeniyle bembeyaz oldu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yanan alan, dronla havadan görüntülenirken, depoda hasar meydana geldiği görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-11-12 12:32:02



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