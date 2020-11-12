AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Biz dava partisiyiz



Derya EVRENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "AK Parti'de adaylık işleri istişare ile olur. Bizler bir araya geliriz ve herkes ne düşünüyorsa onu söyler. Bu işlerde sıfat önemli değil. Biz dava partisiyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Kentte 2 gün kalacak olan Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sırasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bursa'da yapacakları çalışmaları anlatan Özhaseki, kentin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Özhaseki, "Bursa baş şehirlik yapmış bir şehirdir. Günümüzde önemini artırmaya devam ediyor. Otomotiv sektörü ile ilgili atılımlar, yatırımlar ve genel ekonomide aldığı paylar bir taraftan tekstilde öncü olması, tarımda iyi noktada olması, Türkiye´nin göz bebeği şehirlerinden biri haline getiriyor. Burada hizmet eden arkadaşları tebrik ediyorum. Bursa il teşkilatı öncülüğünde büyükşehir ve ilçe belediyeler arasında ilişkiler çok iyi. Milletvekilleri Bursa´yı, Ankara´da gayet güzel temsil ediyorlar. Bugün Bursa´dayız. Başkanlarla istişareler edeceğiz. Projelerini göreceğiz. İstifade etmenin yoluna bakacağız. Bir taraftan ben de yıllarca belediye başkanlığı yapan biri olarak fikrimi söyleyeceğim. İstişare esastır ve genel kültürümüzde vardır. Meclisin ana amacı da istişaredir. Bursa´da 2 günlük çalışma yapacağız" diye konuştu.

'AK PARTİ'DE İŞLER, İSTİŞARE İLE OLUR'

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın il kongresi öncesi aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili soruya cevap veren Özhaseki, "AK Parti'de işler istişare ile olur. Bizler bir araya geliriz ve herkes ne düşünüyorsa onu söyler. Bu işlerde sıfat önemli değil. Bazı insanlar vekillik, bakanlık, başkanlık gibi görevlere hayıflanarak bakarak, hesaplar yapabilirler. Ama biz dava partisiyiz. Bizim tarihe ve medeniyete karşı sorumluluğumuz var. Biz il başkanımız ve ekibini şimdiye kadar hep takdir ettik. Seçim öncesinde çok istişarelerde bulunduk. Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde ve istişarelerde böyle bir karar alındı. Bizler bu karara `hayırlı olsun´ demekten başka bir şey diyemeyiz" dedi.

'ANKARA'DA İŞLER FARKLI YÜRÜYOR'

Kulislerde konuşulanların, bazı kişileri yönlendirmek için söylenen şeyler olduğunu kaydeden Özhaseki, "Bu bilgilerin bir kısmına insanlar inanıyor. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı yıllarımda Ankara ile ilgili birçok şey söylenirdi; ama Ankara´ya gidince gördüm ki işler farklı yürüyor. O söylenenler çok da doğru değil. Ama insanlar bir şeylere inanmak istiyorsa yapacak da bir şey kalmıyor" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI BÜYÜKŞEHİRLERİN KONGRELERİNE KATILMAK İSTİYOR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongrelerine katılmaya önem verdiğine de değinerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerin kongrelerine katılmak istiyor. Biz de MYK´daki arkadaşlar olarak ona yoldaşlık edenler, koronavirüsten dolayı `katılmayın´ diyoruz. 'İllere gitmeyin' diyoruz. Cumhurbaşkanı'mız halkla beraber siyaset yapmayı seviyor. Sohbet etmeyi, dokunmayı seviyor. Evine davet edenleri kırmıyor. Çay getirseler, alsa bir türlü almasa bir türlü. Biz bu yönünü bildiğimiz için `Gitmeyin´ diye yalvarıyoruz ama o da katılmak istediğini söylüyor. Ama ben Bursa kongresine büyük ölçüde katılacağını düşünüyorum."DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN

2020-11-12 13:28:46



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