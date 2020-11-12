Jandarmadan 'tekne' operasyonu: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan 'tekne' operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Jandarmadan 'tekne' operasyonu: 2 gözaltı


Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) BURSA´nın Gemlik ilçesinde Y.S. (75) ile kadın arkadaşı G.Ö.´nün (42) yaşadığı evin deposunda kayıt dışı tekneler ile pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Gemlik ilçesinde yaşayan Y.S. ile G.Ö.´nün evlerinin depolarında tarihi eser niteliğinde tabanca ve kayıt dışı yat ve tekne motorlarının bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile depoya baskın yaptı.
Depoda 1 fiber tekne, kayıt dışı 12 ve 10 metre uzunluğunda 2 tekne (katamaran), el tipi 3 cayraskal, 2 pervaneli tekne motoru kuyruğu, seri numarasız 13 manuel vinç, 1 pompalı tüfek ve 32 fişek, 1 tabanca ve 35 mermi ele geçirildi.
Tekne ve yatlarda usulsüz değişiklik yaparak, haksız menfaat elde ettikleri öne sürülen şüpheliler gözaltına alınarak, Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-11-12 15:05:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2´si ağır, 7 yaralı
YEREL HABERLER Özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza ...
Kestel’de temiz hava seferberliği
YEREL HABERLER Kestel’de temiz hava seferberliği
Bursa’daki kuzunun üzerindeki yazanlar görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Bursa’daki kuzunun üzerindeki yazanlar görenleri ...
Osmangazi’den Yenikent’e modern cami
YEREL HABERLER Osmangazi’den Yenikent’e modern cami
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Biz dava partisiyiz
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Biz dava ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bizde işler istişare ile olur”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bizde ...
Yangına müdahalede hortum patlayınca köpük içinde kaldılar
YEREL HABERLER Yangına müdahalede hortum patlayınca köpük içinde ...
Bursa’da Uygulamalı Çiftçi Okulu ilk sertifikalarını verdi.
YEREL HABERLER Bursa’da Uygulamalı Çiftçi Okulu ilk sertifikalarını verdi. ...
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Osmangazi’de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
Bursaspor kondisyon çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor kondisyon çalıştı
Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ...
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen korona virüse ...
Çaldığı 5 bin liralık bisikletle kaçarken kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı 5 bin liralık bisikletle kaçarken kameraya ...
Bursaspor, TFF 1. Lig’in en agresif takımları arasında yer alıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, TFF 1. Lig’in en agresif takımları ...
Yeşim ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden örnek iş birliği
YEREL HABERLER Yeşim ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden örnek iş ...
İş dünyasından altyapıya güçlü destek
YEREL HABERLER İş dünyasından altyapıya güçlü destek
Bursa'da sis sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Bursa'da sis sürücülere zor anlar yaşattı
AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi ...
'Geçerim' dedi ama 1 metre gidemeden çakıldı kaldı ATV ile bel seviyesindeki sudan geçmeye kalkınca olanlar oldu
YEREL HABERLER 'Geçerim' dedi ama 1 metre gidemeden çakıldı ...
Kasasına tutunduğu kamyonetten düştü, hızla gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Kasasına tutunduğu kamyonetten düştü, hızla gelen ...
Tetiğe değil deklanşöre bas
YEREL HABERLER Tetiğe değil deklanşöre bas
Karacabey Belediyespor voleybolda liderliği sevdi
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor voleybolda liderliği sevdi
Maskesini taktı, inceledi ve çaldı
YEREL HABERLER Maskesini taktı, inceledi ve çaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X