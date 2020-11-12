Otomobil ile özel halk otobüsü böyle çarpıştı Dehşet veren kazada 7 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile kırmızı ışıktan geçen otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Yeşil Bursa Caddesi İle Atay Caddesinin kesişimindeki dört yol kavşağında meydana geldi. Hasan B. idaresindeki 16 U 9882 plakalı özel otomobil, İngaz ikametinden yeşil Bursa Caddesine seyir halindeyken iddiaya göre kırmızı ışıktan geçti. Bu sırada Altay Caddesinden gelen Hüseyin K. idaresindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımda bulunan bir iş yerine daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçta bulunan sürücü ile eşi yaralanırken, halk otobüsündeki beş yolcu daha yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücü olayına gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Biri ağır 7 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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