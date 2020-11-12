Selçuk Türkoğlu'ndan Başkan Turgay Erdem'e ziyaret

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve yönetimini Halk Evi'ndeki makamında ağırladı. İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü ile CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz’ın da katıldığı ziyarette yapılan çalışmalar ve hedefler ele alındı. Çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Selçuk Türkoğlu, “Kongremiz sonrası iadei ziyaretlerimize başladık. Bizim geçmişten gelen alan tecrübemiz var. Her zaman vatandaşın yanındayız. Bursa ve Türkiye’nin durumu ortada. Artık ortak akılla hareket ederek, bu gidişata ‘dur’ demeliyiz. Sorumlu olduğumuz Bursa’nın menfaati için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Ziyaret için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Nilüfer ve Bursa genelinde güzel, başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Ülke açısından önemli bir noktadayız. İki parti arasında olumlu birliktelik var. Bu iyi ilişkilerin Nilüfer ve Bursa genelinde olumlu sonuçlar doğuracağına, ülkemize fayda sağlayacağına gönülden inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.