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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Arpalık’ iddialarına karşı İstanbul örneği

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP İl Başkanı'nın 'belediye şirketleri arpalığa döndü' şeklindeki iddialarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden verdiği örnekle çürüttü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 şirketi olduğunu ve huzur haklarının 1250 TL olduğunu belirten Başkan Aktaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 iştirakinde Yönetim Kurulu Başkanlarına net 14.200 TL, Yönetim Kurulu Başkanvekillerine net 8.950 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine net 4.950 TL huzur hakkı veriliyor. Hakkı huzurları sanki buralar arpalıkmış gibi anlatmanın etik olmadığını, ahlak dışı...

‘Arpalık’ iddialarına karşı İstanbul örneği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP İl Başkanı’nın ‘belediye şirketleri arpalığa döndü’ şeklindeki iddialarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden verdiği örnekle çürüttü. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 8 şirketi olduğunu ve huzur haklarının 1250 TL olduğunu belirten Başkan Aktaş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 28 iştirakinde Yönetim Kurulu Başkanlarına net 14.200 TL, Yönetim Kurulu Başkanvekillerine net 8.950 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine net 4.950 TL huzur hakkı veriliyor. Hakkı huzurları sanki buralar arpalıkmış gibi anlatmanın etik olmadığını, ahlak dışı bir hareket olduğunu düşünüyorum” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısının başında ülke ve kent gündemini değerlendiren Başkan Alinur Aktaş, CHP İl Başkanı’nın Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine yönelik iddialarına açıklık getirdi. ‘Belediye şirketleri arpalık oldu’ şeklindeki iddiaları yalanlayan Başkan Aktaş, “Sırf Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yıpratmak, sırf Cumhur ittifakına zarar vermek adına bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 8 tane iştiraki vardır. Ben göreve geldiğimde 10 taneydi. 8 şirkette 63 tane yönetim kurulu üyesi var. Ben göreve geldiğimde hakkı huzurlar sadece 750 TL idi. Son yaptığınız genel kurullarda 1.250 TL'ye çıkarıldı. Sanki burası AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çiftliğiymiş gibi bir algıyı asla kabul etmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 28 tane iştiraki var. Yönetim Kurulu Başkanlarına net 14.200 TL, Yönetim Kurulu Başkanvekillerine net 8.950 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine net 4.950 TL huzur hakkı veriliyor. Dolayısıyla oraya ayda birkaç kez toplantıya gelen, bununla alakalı telefon açan, vaktini ayıran bu insanlara, cep telefonu faturasını veya arabasının yakıtı karşılığı olarak o minik minik hakkı huzurlarını sanki buralar arpalıkmış gibi anlatmanın etik olmadığını, ahlak dışı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Sanki bunu burada bir haksızlık, hukuksuzluk, bir hırsızlık varmış gibi sağda solda anlatmak çok ayıptır. Bursa'nın serencamı bozmaktan başka bir şey değildir” diye konuştu.
Provokasyon yapmayın
Konuşmasında 1050 konutlarla ilgili olarak İYİ Parti İl Başkanı’nın yaptığı açıklamada değinen Başkan Aktaş, bu konuda da gerçeklerin çarpıtıldığını söyledi. 1050 konutlara çok gittiğini, dert edindiği konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a taşıdığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu şehri seviyorsanız provokasyon yapmayın. Bu şehri seviyorsanız hakikatleri, olacak şeyleri konuşun. Olmayacak şeylerle milletin aklını falan karıştırmayın. Akpınar mahallemizde yaklaşık 430 dönümlük alanda adı her ne kadar 1050 Konutlar olsa da 2230 konutun olduğu bir yer burası. 1985 90'lı yıllarda yapılmış, artık deyim yerindeyse 99 öncesi yapıldığı için ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamak üzere olan, hatta iki binanın da riskli yapı şerhi alınmış. Bu binalardan bir tanesi boşaltılmış, diğeri de boşaltma arifesinde olan ama diğer binalarda da bu 3035 yılın yorgunluğu ile artık çatlakların çok net bir şekilde görüldüğü bir yer. Fakat kötü emsal, emsal olmaz. Biz doğru yapmakla mükellefiz. ‘Ben metrekareye metrekare istiyorum. 35 yıllık binama da sıfır bina istiyorum’ yaklaşımıyla hareket ederseniz bu çok sağlıklı bir şey değil. Şu an oradaki emsal 1.70 1.75. Konuyu ilgili bakanımıza taşıdık, bir ön çalışma yapıldı, bir avam proje çıkarıldı. Oradaki dernek başkanı ve üyelerden oluşan 8 kişi ile ben Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bizzat gittim” dedi.
Proje kabul edilmedi
1050 konutlara yönelik olarak Bakanlık tarafından hazırlanan projenin detaylarını da anlatan Başkan Aktaş, zemin artı 5 kat olmak kaydıyla ve hak sahiplerine çıkarılacak 100 150 bin TL’lik bedelin de 12 yıl vade ile ödenmesine imkan sağlandığını hatırlattı. Proje kapsamında hak sahiplerine 1,5 yıl kira yardımı da önerildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Evet 100 150 bin TL vereceksiniz ama 650 700 bin liralık daire sahibi olacaksınız. Biz bunu istemiyoruz dediler. Tamam o zaman teklifinizle gelin dedik. Gelen teklif konut artı ticaret. Konutta 2.8 emsal, ticarette de 3.9 emsal ortalama 3,5 emsal civarında. Arkadaşlar bizim böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Eğer bu konuda bir yaklaşım ortaya koyacaksak bana göre siyasi mülahazalardan uzak bir yaklaşım ortaya koymamız lazım. Arabamızı 30 yaşından 0 yaşına indirirken bir bedele katlanıyoruz. Elbisemizi, ayakkabımızı, ev eşyamızı yenilerken nasıl bir bedel ödüyorsak, kusura bakmayın ama mevcut kanunlar çerçevesinde bunları en uç noktasına kadar zorlayarak yine aynı şekilde bu yaklaşım ortaya koymamız lazım. Şehrin hayrına ve menfaatine olan, bu şehrin geleceğine dönük olan her türlü görüş ve öneri hangi siyasi partiden, hangi sivil toplum kuruluşundan gelirse gelsin başımızın tacıdır. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ama kasıtlı ve art niyetli yaklaşımları da asla kabul etmediğimiz ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
Ayın personeli; itfaiye ekibi
Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nde ayın personeli olarak İzmir depreminin ardından bölgeye gidip aralıksız 5 gün arama kurtarma çalışmalarında görev alan 23 itfaiye personeli seçildi. Bayraklı bölgesinde Emrah Apartmanı, Doğanlar Apartmanı ve Rızabey Apartmanı enkazlarında görev alan tüm personel adına teşekkür belgesi itfaiye personeli Şükrü Kibar’a verildi.
Özel bir şirkette genel müdür olarak çalışan, 2011 yılından bu yana da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında gönüllü itfaiyeci olarak çalışan 46 yaşındaki Melih Öztürk de ayın vatandaşı seçildi. Halen gönüllü itfaiyeciliğe devam eden Öztürk, bu süreçte birçok büyük yangın, orman yangını ve trafik kazalarında görev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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