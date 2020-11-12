Bursa’da trafikte bir araç alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– BursaMudanya yolunda bir araç trafikte alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya yolu üzerinde akşam saatlerinde trafik halinde bir araç yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, olayda yaralanan olmadı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Aracın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.