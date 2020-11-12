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Bursa Gemlik Basketbol'da 7 kişinin testi pozitif çıktı

DHA

Bursa Gemlik Basketbol'da 7 kişinin testi pozitif çıktı


Kazım BULUT / GEMLİK(Bursa), (DHA) Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden BUDO Gemlik Basketbol'da 6 oyuncu ve 1 personel olmak üzere 7 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 2020-2021 Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız ve teknik ekibimiz 11 Kasım 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Yapılan test sonuçlarında 1 Staff, 6 oyuncunun testinin pozitif çıktığının ve ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığının bilgisini kamuoyuna sunarız" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-11-12 20:44:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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