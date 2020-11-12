Bursa Gemlik Basketbol'da 7 kişinin testi pozitif çıktı

Kazım BULUT / GEMLİK(Bursa), (DHA) Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden BUDO Gemlik Basketbol'da 6 oyuncu ve 1 personel olmak üzere 7 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 2020-2021 Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız ve teknik ekibimiz 11 Kasım 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Yapılan test sonuçlarında 1 Staff, 6 oyuncunun testinin pozitif çıktığının ve ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığının bilgisini kamuoyuna sunarız" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-11-12 20:44:11
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