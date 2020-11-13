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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi

İHA

Osmangazi’de minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, hem şoförleri hem de yolcuları, korona virüsle mücadele kapsamında alınan kurallara uymaları konusunda uyardı.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçedeki minibüslerde korona virüsle mücadele kapsamında uygulama yaptı. Demirtaş bölgesindeki minibüsleri denetleyen ekipler, durdurdukları minibüslerde vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Minibüslerdeki yolcu sayılarını da kontrol eden ekipler, korona virüs tedbirlerini anlatarak sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.
Yapılan denetimler şoförleri ve yolcuları memnun etti. Kurallara uyduklarını ifade eden şoförler, gerekli önlemleri aldıklarını ifade ederek araçlarına fazla sayıda ve maskesiz yolcu almadıklarını ifade etti. Vatandaşlar da denetim yapan ekiplere teşekkür ederek, bu denetimler sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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