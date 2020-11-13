Özer Matlı: “Ekonomide çarklar daha hızlı dönecek”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Meclis’te kabul edilerek yasalaşan, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına imkân tanıyan kanunun, ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesine katkı sunacağını söyledi.

Vergi ve SGK prim borçları başta olmak üzere pek çok borcun yapılandırılması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.Korona virüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan yasayı değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, düzenlemeyle birlikte Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarının yapılandırılabileceğini belirtti.

“Yaraların sarılmasına çalıştık”

Meclis’te kabul edilen kanun teklifinde ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen vergi ödemelerinin,iş dünyasının talep ve beklentilerine rağmen kapsam dışında tutulduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, mevcut paketin borçlarını ödeyemeyen işletmeler ve vatandaşlar için yine de memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

2020 yılının, salgın sebebiyle 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük küresel krizin yaşandığı dönem olduğunu vurgulayan Başkan Matlı, “Tüm dünyayı derinden sarsan bu zorlu dönemde, üyelerimiz başta olmak üzere iş dünyasının sorunlarını, talep ve tavsiyelerini çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla hükümetimize iletmeyi sürdürdük. Ekonomik İstikrar Kalkanı, Nefes Kredisi gibi desteklerin yanı sıra girişimlerimiz sonucu hayata geçirilen ve Meclis’te kabul edilen borç yapılandırması ve istihdam teşviki içeren kanunla,hem işsizliğin artmasının önüne geçmeye çalıştık hem de ekonomideki yaraların sarılmasında önemli bir rol oynadık” diye konuştu.

Yapılandırmadan çiftçiler de yararlanacak

Kanunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pandemi sürecinde istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulamasını 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisinin yer aldığına dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Yaklaşık 500 milyar TL’lik büyüklüğü kapsayacak yapılandırmadan yararlanmak isteyen işverenlerimizin, yılsonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.Peşin ödemelerde faizin büyük oranda silineceği düzenlemede isteyenler, borcunu iki aylık periyotlar halinde 18 taksitle ödeyebilecek. Vergi ile ilgili borçlarda ilk taksit Ocak 2021, prim borçlarında ise Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Bunun yanı sıra, ekonomimizin çarklarının hızlanmasına katkı sağlayacak olan yapılandırmanın, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylülerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, bizleri ayrıca sevindirmiştir” diye konuştu.

Aidat borcu olan üyelere yapılandırma çağrısı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı teklifte ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin de yapılandırmaya dâhilolduğunun altını çizdi.

Başkan Matlı, “Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, haziran ve ekim ayları olmak üzere yılda iki taksitte alınanüyelik aidatlarını ödeyemeyen üyelerimizi bu vesileyle sunulan bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.