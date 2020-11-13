Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 70 bin konut kentsel dönüşüme giriyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 600 bin konutun bulunduğu şehirde 6-7 mahallede dönüşüm planladıklarını, kentsel dönüşümü kat artırmadan rantsal dönüşüm haline getirmeden yapmak istediklerini söyledi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "3 katlı binaları 13 kata çıkarmadan, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden 70 bin binayı yenilemeyi hedefliyoruz"

İHA

Bursa'da 70 bin konut kentsel dönüşüme giriyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 600 bin konutun bulunduğu şehirde 6-7 mahallede dönüşüm planladıklarını, kentsel dönüşümü kat artırmadan rantsal dönüşüm haline getirmeden yapmak istediklerini söyledi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "3 katlı binaları 13 kata çıkarmadan, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden 70 bin binayı yenilemeyi hedefliyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 600 bin konutun bulunduğu şehirde riskli 70 bin konut tespit edildiğini, şehrin geleceğini tehlikeye atmadan kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden 67 mahallede çalışma yaptıklarını söyledi.
İzmir Depremi'nin deprem kuşağındaki Bursa'yı yeniden gündeme taşıdığı bir süreçte Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarına hız verdi.
Kentsel dönüşümün öncelikli konularından bir tanesi olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İzmir depremi bir şeyi daha gösterdi ki bizim kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme dönüştürmeden emsal ve kat artışına gitmeden, şehrin geleceğini tehlikeye atmadan, sağlıklı dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz 70 bin konut tespit ettik. Kısa vadede 20 bin konutun dönüşümü ile ilgili acil olanlarla ilgili çalışmaya başladık. Ama ben vatandaşımızın da taşın altına elini koymasıyla bu sürenin çok daha hızlı şekilde yol alınacağını ifade etmek istiyorum. Önümüzde 3,5 yıllık bir süremiz var. Bu noktada çok büyük rakama ulaşacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.
Merinos altı denilen 67 mahalle ile Altıparmak'taki dönüşümün öncelikli olduğuna işaret eden Başkan Aktaş, "Şu an Yıldırım ilçesi Erdoğan Caddesi üzerinde ve Yavuzselim’de yaptığımız anlaşmalar var. Yeni binalar bir taraftan yapılırken, bir taraftan da mevcut binalarla alakalı dönüşümler gerçekleştirmeye çalışacağız. Akpınar Mahallesi’nde ilk etapta 1050 konutlar var. Normalde burada 2 bin 230 konutumuz var. 430 dönümlük bir alan, ben vatandaşlarımızın bu konuda süreci onaylamasını bekliyorum. Onayladıkları andan itibaren çalışmaları hemen başlatacağız. Oradaki vatandaşlarımıza kira desteği vereceğiz. Kendilerini de mükemmel, sağlam binalara kavuşturacağımızı taahhüt ediyoruz. Vatandaşımızın da bakanımızın ifade ettiği üzere kabaca 100 bin ile 150 bin arası 12 yıl vadeli ödeme yapması planlanıyor. Vatandaşımızın taşın altına elini koyması gerekiyor. Yoksa 3 katlı binaları 13 katlara çıkartarak kentsel dönüşüm yapma düşüncesi dikey büyümeyi karşımıza getireceği gibi şehrin geleceğini de tehdit eden bir unsur olur" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, çabukluk çalıştı
YEREL HABERLER Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, ...
Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu kavga
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Diyabet hastalığı yönetiminde hemşirenin rolü önemli"
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Diyabet ...
Osmangazi’de maceraya az kaldı Zor günler Macera Park ile unutulacak
YEREL HABERLER Osmangazi’de maceraya az kaldı Zor günler Macera Park ...
Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan yayılıyor
YEREL HABERLER Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan ...
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ihtar cezası aldı
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ihtar cezası ...
Bursaspor'un milli gururu
YEREL HABERLER Bursaspor'un milli gururu
Özer Matlı: “Ekonomide çarklar daha hızlı dönecek”
YEREL HABERLER Özer Matlı: “Ekonomide çarklar daha hızlı dönecek”
Fakir Baykurt’un Türk sinemasına katkısını anlattılar
YEREL HABERLER Fakir Baykurt’un Türk sinemasına katkısını anlattılar
Notalarla Doğu Türkistan davası
YEREL HABERLER Notalarla Doğu Türkistan davası
Osmangazi’de minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Osmangazi’de minibüslerde maske ve sosyal mesafe ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bizde işler istişare ile olur”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bizde ...
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecek
YEREL HABERLER İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi ...
(Özel) Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu yaralı pelikan tedavi altına alındı
YEREL HABERLER (Özel) Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu ...
Offroadçular, 131 bin liralık geliri SMA hastası Eda bebeğe bağışladı
YEREL HABERLER Offroadçular, 131 bin liralık geliri SMA hastası Eda ...
Korona kekiğe ilgiyi artırdı Aktarlarda en çok satılan şifalı bitkilerin başında kekik ve kekik yağı geliyor Fiyatı enflasyon gibi artıyor
YEREL HABERLER Korona kekiğe ilgiyi artırdı Aktarlarda en çok ...
(cuma) Alkollü sürücüler yine ocak söndürdü Yollar kan gölü; 10 ayda bin 883 kişi öldü Trafik kural tanımayanlar dehşet saçıyor Bursa’da 6 bin 771 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER (cuma) Alkollü sürücüler yine ocak söndürdü Yollar ...
Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı
YEREL HABERLER Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık ...
Bursa’da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
YEREL HABERLER Bursa’da Azerbaycan zaferi dev bayrakla kutlandı
Sosyal mesafeyi unutan mahalleli film izler gibi yangını izledi
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi unutan mahalleli film izler gibi ...
Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 ...
Sivil kıyafetle denetime çıkan emniyet müdürü maskesiz ve sigara içenleri affetmedi 15 dakikada 25 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivil kıyafetle denetime çıkan emniyet müdürü ...
Bursa Gemlik Basketbol'da 7 kişinin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Bursa Gemlik Basketbol'da 7 kişinin testi pozitif ...
Merdivenden düşen talihsiz kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Merdivenden düşen talihsiz kadın ölümden döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X