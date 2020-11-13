Özhaseki Bursa’da tarihi yolculuğa çıktı Özhaseki Fetih Gününü yaşadı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bu eserler bize belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi’ni gezerek tarihi bir yolculuğa çıktı.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen dünyanın en büyük tam panoramik müzesi ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Bursa’nın fethi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş hikâyesinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı müzeye hayran kalan Özhaseki, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan müzenin mimari ve sanatsal özellikleri hakkında bilgi aldı. 42 metre açıklığındaki kubbe bölümüne çıktığında gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Özhaseki, duygularını “Sanki başka bir aleme geldik” sözleriyle ifade etti. Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen Mehmet Özhaseki, tarihi ışık tutan böyle bir eseri hayata geçirdiği için Başkan Dündar’ı tebrik etti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin çok güzel bir eser olduğunu daha önce duyduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Ancak, bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Gezince etkilenmemek mümkün değil. Müthiş bir sanat eseri olmuş. Belediyelerimiz park ve yol yapmak, çöpleri toplamak gibi temel hizmetlerini yerine getirirken bir yandan da tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyor. Tarihi ve kültürel değerlerimizi de bu tür eserler ile vatandaşlarımıza aktarmalarını da takdire şayan buluyorum. Bu eserler, bize belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor. Bundan 2030 sene önceki belediyeler çöpleri toplamakta dahi sıkıntılar yaşarken, bizim misyonumuza sahip arkadaşlarımızın görevlere gelmesiyle birlikte şehirlerimiz Avrupalı şehirler ile yarışacak düzeye geldi. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Bursa’da yaşanıyor. Artık her türlü sıkıntının kendi imkanları ile kalkabilen belediyelerimiz var. Gördüklerimiz karşısında çok mutlu oluyoruz. Değerli başkanımız Mustafa Dündar’ı bu güzel eseri Bursa’ya ve ülkemize kazandırdığı için tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaretin anısına Özhaseki’ye Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti.

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