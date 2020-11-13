6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu

İHA

6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 614 yıllık Yıldırım Bayezid Türbesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle ziyarete açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürel miras yatırımları ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan sultan külliyelerinden biri olan Yıldırım Külliyesi bünyesinde yer alan Osmanlı'nın 4'üncü Padişahı Yıldırım Bayezid'e ait türbedeki restorasyon tamamlandı. Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan ve Osmanlı mimari tarihine, ilk revaklı türbe olarak geçen eser, çatısından zeminine, duvar süslemelerinden kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesine kadar tüm çalışmalarla ilk günkü ihtişamına kavuşturuldu. Bursa’nın tarihi eserler zincirinin en önemli halkalarından biri olan türbenin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Müftüsü İzani Turan ve davetliler katıldı.
İlham veren şehir
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş törende yaptığı konuşmada, Osmanlı’ya başkentlik yapan, ilk 6 padişahı ve onlarca evliyayı bağrında barındıran Bursa’nın, Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa’nın, bağrında taşıdığı değerleri yeni değerlerle harmanlayıp bir dünya kenti olma yolunda ilerleyen bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa, geleceğini şekillendirmek üzere yola çıkanlara ilham veren bir şehirdir. Burası, 8500 yıllık şehircilik birikimiyle, kentlerin vizyonuna değer katan bir şehirdir. Her karesiyle bir tarih hazinesi olan şehrimizde; Bitinya’dan Bizans’a, Osmanlı'dan Cumhuriyete kadar her dönemden izler bulmak mümkün. Bursa’nın tarihsel varlığını sadece anıtsal yapılarla sınırlamak da mümkün değil tabi. Ticari geleneği ve geleneğin yansıması çarşıları, esnaf ve zanaat kültürü, edebiyat, sanat, musiki gibi birçok özelliği var” dedi.
Beylikten devlete geçişin göstergesi
Bütün bu özellik ve güzelliklerin korunması noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların en önemli sonucu şüphesiz ki Bursa’nın, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü alanlarının UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasıdır. Bugün, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almamızı sağlayan alanlardan birinde, Yıldırım Külliyesi’ndeyiz. Osmanlı Devleti’nin mimarlık ve yapı alanında bir üslup bütünlüğünü simgeleyen Yıldırım Külliyesi, Yıldırım Bayezid tarafından 1390’lı yıllarda yaptırılmıştır. Yıldırım külliyesi içinde yer alan yapılardaki mimari, sanatsal unsurlar ‘beylikten devlete’ geçişin de bir göstergesi gibidir. Çatısından zeminine, duvar işlemelerinden ahşap doğramalarına yaptığımız kapsamlı bir tadilat ve restorasyonla tarihi yapı ilk günkü görkemli halini aldı. Yıldırım ilçemize, Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Eserlerimiz tapu senedimizdir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de bilim adamlarının açıklamalarına göre, insanoğlunun ilk olarak topluca yaşamaya başladığı iki yerden birinin Mezopotamya, diğeri de Anadolu toprakları olduğunu söyledi. Böyle bir coğrafyanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Özhaseki, “Bu coğrafyanın her bir köşesinde yaşamış olan onlarca kavimden ve kurulan medeniyetlerden kalan eserleri açığa çıkarsak ve adına da kocaman bir ‘açık hava müzesi’ desek yeridir. Bu tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması bizim için iftihar vesilesidir. Geçmişte maalesef tarihi kültürel mirası koruma bilinci yoktu. Harf devriminden sonra sırf eski yazı olduğu için kütüphanelerdeki eserlerin Haliç’e döküldüğünü tarih kitaplarından okuyoruz. Çok şükür özellikle AK Belediyelerimiz bu konuda tarihe sahip çıkmaya devam ediyorlar. Selçuklu biziz, Osmanlı biziz, Cumhuriyet de biziz. Ama geçmiş zamanlarda tarihe o kadar kötülük edilmiş ki. Bu eserlerin korunması, geleceğe aktarılması bizim için çok önemli. Belediye Başkanı arkadaşlarımız bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Alinur Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bursa’da tarihi, doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkıldığını, ecdadın eserlerinin yenilendiğini ve gelecek nesillere aktarıldığını görmek bizde iç huzur yarattı. Allah kendilerinden razı olsun. Bu eserlerin hepsi bizim geleceğimizdir, bizim tapu senedimizdir, istikbalimizdir, istiklalimizdir” diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım Beyazıt’ın emaneti olan bir ilçede görev yapmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, Yıldırım’a hizmetleri nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
Protokol üyelerini konuşmaların ardından kurdele kesip, ziyarete açtıkları Yıldırım Bayezid Türbesi’ni gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursagaz ve Kayserigaz’ın logoları yenilendi
YEREL HABERLER Bursagaz ve Kayserigaz’ın logoları yenilendi
Özhaseki Bursa’da tarihi yolculuğa çıktı Özhaseki Fetih Gününü yaşadı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bu eserler bize belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor”
YEREL HABERLER Özhaseki Bursa’da tarihi yolculuğa çıktı Özhaseki ...
Antalyaspor ve Tuzlaspor, Junior Flemmings’i kadrosu katmak istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor ve Tuzlaspor, Junior Flemmings’i kadrosu ...
Bursa'da pitbull dehşet saçtı
YEREL HABERLER Bursa'da pitbull dehşet saçtı
Yan bakma kavgası korona virüsü unutturdu
YEREL HABERLER Yan bakma kavgası korona virüsü unutturdu
Bursa'da 70 bin konut kentsel dönüşüme giriyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 600 bin konutun bulunduğu şehirde 6-7 mahallede dönüşüm planladıklarını, kentsel dönüşümü kat artırmadan rantsal dönüşüm haline getirmeden yapmak istediklerini söyledi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "3 katlı binaları 13 kata çıkarmadan, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden 70 bin binayı yenilemeyi hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Bursa'da 70 bin konut kentsel dönüşüme giriyor Bursa ...
Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, çabukluk çalıştı
YEREL HABERLER Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, ...
Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu kavga
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüse rağmen tekmeli ve yumruklu ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Diyabet hastalığı yönetiminde hemşirenin rolü önemli"
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Diyabet ...
Osmangazi’de maceraya az kaldı Zor günler Macera Park ile unutulacak
YEREL HABERLER Osmangazi’de maceraya az kaldı Zor günler Macera Park ...
Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan yayılıyor
YEREL HABERLER Çocuklarda influenza virüsü kalabalık ortamlardan ...
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ihtar cezası aldı
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ihtar cezası ...
Bursaspor'un milli gururu
YEREL HABERLER Bursaspor'un milli gururu
Özer Matlı: “Ekonomide çarklar daha hızlı dönecek”
YEREL HABERLER Özer Matlı: “Ekonomide çarklar daha hızlı dönecek”
Fakir Baykurt’un Türk sinemasına katkısını anlattılar
YEREL HABERLER Fakir Baykurt’un Türk sinemasına katkısını anlattılar
Notalarla Doğu Türkistan davası
YEREL HABERLER Notalarla Doğu Türkistan davası
Osmangazi’de minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Osmangazi’de minibüslerde maske ve sosyal mesafe ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bizde işler istişare ile olur”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Bizde ...
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecek
YEREL HABERLER İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi ...
(Özel) Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu yaralı pelikan tedavi altına alındı
YEREL HABERLER (Özel) Böyle vahşet görülmedi...Avcıların vurduğu ...
Offroadçular, 131 bin liralık geliri SMA hastası Eda bebeğe bağışladı
YEREL HABERLER Offroadçular, 131 bin liralık geliri SMA hastası Eda ...
Korona kekiğe ilgiyi artırdı Aktarlarda en çok satılan şifalı bitkilerin başında kekik ve kekik yağı geliyor Fiyatı enflasyon gibi artıyor
YEREL HABERLER Korona kekiğe ilgiyi artırdı Aktarlarda en çok ...
(cuma) Alkollü sürücüler yine ocak söndürdü Yollar kan gölü; 10 ayda bin 883 kişi öldü Trafik kural tanımayanlar dehşet saçıyor Bursa’da 6 bin 771 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER (cuma) Alkollü sürücüler yine ocak söndürdü Yollar ...
Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı
YEREL HABERLER Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X