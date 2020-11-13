Küçükoğlu Holding bünyesinde endüstriyel psikolog istihdam edilmeye başlandı

Bünyesindeki şirketlerde dünya devi otomobil firmalarına parça üreten Küçükoğlu Holding, insan kaynakları alanında da yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Holding, şimdi de çalışanlarının motivasyonu ve verimliliğini artırmak maksadıyla endüstriyel psikolog istihdamına gitti.

Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin, Bilkent Üniversitesi Psikoloji mezunu Duygu Savcı’nın, insan kaynakları bölümünde çalışmalarına başlayarak Küçükoğlu Holding ailesine katıldığını açıkladı. Erçetin, Küçükoğlu Holding olarak çalışanları en büyük değer olarak gördüklerini, güçlü bir İnsan Kaynakları organizasyonuna sahip olduklarını söyledi. Çalışanların kendilerini holdingin birer ferdi olarak görmelerinin ve belirlenen hedefe ulaşmada kendi potansiyellerini kullanmalarının sağlanmasının İnsan Kaynakları’nın temel gayesi olduğunu kaydeden Yahya Erçetin, bunun için çalışanlara yönelik çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Yahya Erçetin, holding bünyesinde çalışmaya başlayan Psikolog Duygu Savcı’nın, yeni faaliyet alanları ile insan kaynakları birimine ivme kazandıracağını ve organizasyon ile çalışanlar arasında bir köprü görevi oluşturacağını ifade etti. Çalışanların iş hayatındaki duygu ve davranışları ile bunları etkileyen faktörlerin incelenmesi, endüstriyel psikoloğun görev alanını oluşturduğunu dile getiren Erçetin, “Maksadımız çalışanlarımızın üretkenliğini azami seviyeye çıkarmak, işyerine ve işe uyumlarını en yüksek düzeye ulaştırmak. Motivasyon, iletişim, iş tatmini ve stres yönetimi konusunda yürütülecek çalışmalarla, çalışanlarımızın özel ve iş yaşamında yaşadığı sorunların çözümünü hedefliyoruz. Biliyoruz ki mutlu ve huzurlu insan, işyerine ve işine daha iyi odaklanarak yüksek verime ulaşır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.