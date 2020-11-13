Cerrah’a MOBESE kuruluyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesine kurulacak olan MOBESE merkezinin protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Alper Taban, Cerrah’ta 18 noktaya 28 ayrı kamera kurulumu gerçekleştirileceğini açıkladı.

İmza töreni İnegöl Belediyesi’nin Cerrah Hizmet Binasında yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden ve Cerrah Mahalle Muhtarı Hasan Ayar’ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Güzel bir Cuma gününde, Cerrah Mahallemizde daha güvenli ve daha huzurlu şekilde vatandaşlarımızın buradaki yaşamını devam ettirebilmeleri adına, güvenlik güçlerimize de destek olabilmek, yardımcı olabilmek anlamında bugün burada MOBESE kurulumuyla ilgili çalışmamızın ilk adımını, imzasını gerçekleştiriyoruz. Ben Jandarma komutanımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü güvenliğin sağlanması noktasında özellikle kırsal alanda ciddi manada mücadele ediyorlar. Başta şahsı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu anlamda muhtarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü o da sağ olsun mahallenin her sorunuyla, problemiyle ilgileniyor” dedi.

Cerrah Mahallesinde nüfusun artış eğiliminde olduğuna dikkat çeken Taban, “Burası bizim eski ve köklü mahallelerimizden. Geçmişte belediyesi olan bir mahallemiz. Burada çok yakında zamanda bir Pazar kurma kararı da aldık. Pazarla birlikte cazibesinin daha da artacağını düşünüyoruz. Burada bir köylü pazarı olacak, vatandaşlarımız gelip alışverişlerini yapacak. Aynı zamanda burası bir mesire alanı. İnsanlara piknik deyince belki de ilk akla gelen yerlerden biri. Bu bölgede aynı zamanda sanayi kuruluşlarımızın da olduğu bölgeler var. 70 civarında sanayi kuruluşu üretim yapıyor” diye konuştu.

Yapılacak MOBESE çalışması hakkında da bilgiler veren Taban, “Burada huzur ve güvenliği daha aktif bir şekilde, standart bir şekilde, 7/24 365 gün mantığı ile sağlanması amacıyla MOBESE kurulumu gerçekleştirilecek. Burada 18 noktaya 28 ayrı kamera kurulumu gerçekleştirilecek. İnegöl Belediyesi olarak bizler de burada destek verdik. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Konuyu meclisimize getirdiğimizde onlar da olumlu kanaatlerini bildirdiler. Bunun yanı sıra bölgedeki işadamlarımızdan destek alındı. Yeniceköy’deki model gibi oldu. Ben emeği geçen, katkı veren, bu şehrin gelişmesi konusunda harekete geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir tane İnegöl var. Hepimiz bu İnegöl için mücadele ediyoruz. Yapılacak MOBESE uygulamasının hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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