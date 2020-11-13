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Mehmet Özhaseki: Ak belediyelerimiz tarihe sahip çıkıyor

DHA

Mehmet Özhaseki: Ak belediyelerimiz tarihe sahip çıkıyor


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Harf devriminden sonra sırf eski yazı olduğu için kütüphanelerdeki eserlerin Haliç´e döküldüğünü, tarih kitaplarından okuyoruz. Çok şükür, özellikle ak belediyelerimiz bu konuda tarihe sahip çıkmaya devam ediyor" dedi.
Bursa'da temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan, 614 yıllık Yıldırım Bayezid Türbesi´nin açılışına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa milletvekillerinin eşlik ettiği Özhaseki, daha sonra `Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi´ni ziyaret etti. Özhaseki, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak, Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaretin anısına Özhaseki´ye biblo hediye etti.
'ESERLERİMİZ TAPU SENEDİMİZDİR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yıldırım Bayezid Türbesi´nde konuştu. Özhaseki, insanoğlunun ilk olarak topluca yaşamaya başladığı iki yerden birinin Mezopotamya diğerinin de Anadolu toprakları olduğunu söyledi. Böyle bir coğrafyanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Özhaseki, "Bu coğrafyanın her bir köşesinde yaşamış olan onlarca kavimden ve kurulan medeniyetlerden kalan eserleri açığa çıkarsak ve adına da kocaman bir `açık hava müzesi´ desek yeridir. Bu tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması bizim için iftihar vesilesidir. Geçmişte maalesef tarihi kültürel mirası koruma bilinci yoktu. Harf devriminden sonra sırf eski yazı olduğu için kütüphanelerdeki eserlerin Haliç´e döküldüğünü tarih kitaplarından okuyoruz. Çok şükür özellikle ak belediyelerimiz bu konuda tarihe sahip çıkmaya devam ediyorlar. Selçuklu biziz, Osmanlı biziz, Cumhuriyet de biziz. Ama geçmiş zamanlarda tarihe o kadar kötülük edilmiş ki. Bu eserlerin korunması, geleceğe aktarılması bizim için çok önemli. Belediye başkanı arkadaşlarımız bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Alinur başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bursa´da tarihi, doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkıldığını, ecdadın eserlerinin yenilendiğini ve gelecek nesillere aktarıldığını görmek bizde iç huzur yarattı. Allah kendilerinden razı olsun. Bu eserlerin hepsi bizim geleceğimizdir, bizim tapu senedimizdir, istikbalimizdir, istiklalimizdir" diye konuştu.
'FETİH MÜZESİ´Nİ GEZİNCE İNSANIN İÇİ FERAHLIYOR'
'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi´nde de konuşan Özhaseki, "Ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Gezince etkilenmemek mümkün değil. Müthiş bir sanat eseri olmuş. Belediyelerimiz park ve yol yapmak, çöpleri toplamak gibi temel hizmetlerini yerine getirirken bir yandan da tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyor. Tarihi ve kültürel değerlerimizi de bu tür eserler ile vatandaşlarımıza aktarmalarını da takdire şayan buluyorum. Bu eserler, bize belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor. Bundan 20-30 sene önceki belediyeler çöpleri toplamakta dahi sıkıntılar yaşarken, bizim misyonumuza sahip arkadaşlarımızın görevlere gelmesiyle birlikte şehirlerimiz Avrupalı şehirler ile yarışacak düzeye geldi. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Bursa´da yaşanıyor. Artık her türlü sıkıntının kendi imkanları ile kalkabilen belediyelerimiz var. Gördüklerimiz karşısında çok mutlu oluyoruz. Değerli başkanımız Mustafa Dündar´ı bu güzel eseri Bursa´ya ve ülkemize kazandırdığı için tebrik ediyorum" dedi.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-11-13 15:28:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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