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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaşım filosu gençleşerek büyüyor

İHA

Ulaşım filosu gençleşerek büyüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak maksadıyla 85 yeni aracı Burulaş sarı otobüs filosuna katarak toplam araç sayısını 564’e çıkardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da ulaşımı bir çile olmaktan çıkarıp keyfe dönüştürmenin derdiyle çalıştıklarını söyledi.
Bursa’da ulaşımı mesele olmaktan çıkarmak amacıyla akıllı kavşak uygulamalarından yeni köprü ve yolların açılışına kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını da yenileyerek vatandaşın konforlu ve rahat seyahat etmesini sağlıyor. 3 yıllık süreçte şehir içinde ve ilçelerde Bursa toplu taşıma filosunda 391’i sıfır olmak üzere 773 aracı yenileyen Büyükşehir Belediyesi, 2020 Kasım itibariyle yeni araçlar, yeni ulaşım hatları ve ulaşım kooperatifleriyle yapılan anlaşmalarla birlikte hizmet veren araç sayısını 2363’a yükselterek kapasiteyi 2 katına çıkardı. Burulaş Genel Müdürlüğü sahasında düzenlenen törenle, 112 milyon TL’ye tamamlanan ihale sonucunda 85 adet 12 metrelik klimalı, engelli rampalı sıfır araç ve hediye alınan 1 adet 8 metrelik araç da Burulaş otobüs filosuna katıldı. Böylelikle 478 olan araç sayısı 564’e çıkartılmış oldu.
“Hedef, kesintisiz ulaşım”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş yöneticilerinin de katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfusu 3 milyonu aşan Bursa’da çok yoğun kullanılan bir toplu taşıma ağının bulunduğunu belirtti. Bursa’nın öncelikli konularının ulaşım ve trafik olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, bu kapsamda akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade etti. 3 yılda 450 kilometre asfalt, 951 kilometre sathi kaplama ve 13 köprü yapımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, pandemi döneminde de hız kesmeden ulaşım yatırımlarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Toplu taşımaya yapılan hizmet ve yeniliklerle Bursalılara ulaşımda ciddi kolaylıklar sağladıklarını anlatan Başkan Aktaş, “3 yılda öğrencilere yönelik herhangi bir zam yapmadığımız gibi aksine indirim yaptık. Normal vatandaşa ise 3 yılda maliyetler çok ciddi artmasına karşın bizler toplam yüzde 14 zam yaptık. Bursa’nın çok konuştuğu T2 tramvay hattının ihalesi yapıldı. BUDO ile seyahat 39 TL’ye çekildi. Pandemi kurallarına dikkat ederken vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyoruz. Raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonun birinci fazını tamamladık. Üç faz tamamlandığında 350 bin kişi taşıdığımız raylı sistemde rakamı 500 binin üzerine çıkaracağız. Bursa tarihinde ilk kez Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir yatırım üstlenildi. Emek Şehir Hastanesi hattının ihalesi 1 milyar 607 milyona yapıldı. Kısa süre içerisinde temel atması yapılacak. Bursakart mobil uygulamasıyla da ulaşımın dijitalleşme sürecini başlattık” dedi.
“En fazla otobüs alım projesi”
Bursa’da insanların sabahları işine, akşamları ise evine ve ailesine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını amaçladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, 85 aracın daha Burulaş sarı otobüs filosuna katılmasıyla araç sayısının 564’e ulaştığını belirtti. Başkan Aktaş, “Bu araç satın alma projesi, ülkemizde şehir içi toplu taşıma için tek seferde yapılan en fazla otobüs alım projesi olma özelliği taşımaktadır. Yeni filo genişlemesiyle birlikte yoğunluğun azaltılması ve ihtiyaç olan yeni hatlara otobüs eklenmesini hedefliyoruz. Bursa’da ulaşımı bir çile olmaktan çıkarıp bunu keyfe döndürmenin derdiyle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş olarak Bursalıları ulaşımda daha rahat ettirmek için çalışıyoruz. Osmanlı’ya başkentlik etmiş tüm zamanların en güzel şehri olan Bursa’yı, daha iyi standartlara taşımanın hesabı içerisindeyiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin şehrimize yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduk. Bundan sonraki süreçte isteklerimizin, beklentilerimizin bir fantezi değil, bu şehir için bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğuna şahit oldular. İnşallah kazasız, belasız, sorunsuz bir şekilde yeni katılan 85 aracımız vatandaşlarımıza hizmet eder.
“Çok güzel sonuçlar var”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, yenilenen otobüslerin Bursa için hayırlı olmasını ve kazasız belasız bir şekilde insanlara hizmet etmesini temenni etti. Belediye Başkanlığı görevinin insanlara hizmet etme fırsatı sunması bakımından dünyadaki en özel makamlardan biri olduğunu belirten Özhaseki, belediye başkanlığının, bırakılan eserlerle öldükten sonra bile hayırla yad edilme imkanı sunduğunu dile getirdi. Kadim bir şehir olan, bağrında padişahları ve evliyaları barındıran Bursa’da görev yapmanın ise şereflerin en büyüğü olduğunu dile getiren Özhaseki, “Bursa’ya yapılan hizmette bir tuz miktarı kadar da olsa katkımız olursa ne mutlu bizlere. Büyükşehirlerin en büyük sorunlarının başında ulaşım gelir. Tarihi barındıran Bursa gibi şehirlerde ulaşımı çözmek biraz daha zordur. Bu zorluk içinde doğru formüller bularak çözebilmek kolay değil. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından yapılan hizmetler ve işler, hepimiz için iftihar vesilesidir. Bursa’da tüm ekibin uyum içerisinde çalıştığını ve hizmet ettiğini gördük. Zaten anketler yaptırdık. Bursa’da çok güzel sonuçlar var. Alinur Aktaş’a Bursa halkının duyduğu güven katlanarak devam ediyor. Yapılan işler milletin takdirini kazanıyor. Bununla da iftihar ediyoruz. ” dedi.
"Taş ve topraktan ibaret değil"
Şehirlerin taş ve topraktan ibaret cansız varlıklar olmadığını dile getiren Özhaseki, şehirlerin de canlı birer organizma olduğunu ve bakım, onarım, ihtimam istediğini söyledi. Belediyelerin bu görevi hakkıyla yerine getirmesiyle orada yaşayan insanların da mutlu olduğunu ifade eden Özhaseki, “Bursa’da bunun farkında olan bir ekip var. Bir şehrin geleceği, yerel yöneticilerin ufuklarıyla da doğru orantılıdır. Şehirde yaşayanların bütününün geleceğe ait güzel rüyaları varsa o şehrin de geleceği aydınlık olur. Bursa’da güzelliklere ve güzel işlere şahit olduk. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde tüm taraflar hep birlikte güzel işlere imza atıyor. Hizmete girecek otobüslerin kazasız, belasız seferler yapmasını niyaz ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, törene katılan down sendromlu Edanur Altun ile birlikte kurdeleyi keserek otobüsleri hizmete soktu. Daha sonra direksiyon koltuğuna geçen Başkan Aktaş, kısa bir sürüş yaparak araçları test etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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