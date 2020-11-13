Pitbull cinsi köpeğin sokak kedisini öldürdüğü anlar kamerada

Kazım BULUT/BURSA, (DHA)BURSA´da Pitbull cinsi köpeğin, sokak kedisine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde dün başıboş halde gezen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi korkuç şekilde ölürken, köpek çevredekilerin korku yaşamasına neden oldu.
Köpeğin kediye saldırma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT
2020-11-13 15:43:14
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