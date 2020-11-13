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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl sokaklarındaki pati izleri fotoğraflarla ölümsüzleşti

İHA

İnegöl sokaklarındaki pati izleri fotoğraflarla ölümsüzleşti

İnegöl Belediyesi, paydaş kurumlar İnegöl Kent Konseyi, İDOHA ve İFSAD işbirliğiyle İnegöl Sokaklarındaki Pati İzleri ve İnegöl’ün Patililerine ismiyle fotoğraf yarışması düzenledi. Dereceye giren fotoğraflarla birlikte sergilenmeye hak kazanan eserler, Uzun Sokakta açılan sergide görücüye çıktı. Yarışmanın ödülleri de sergi açılışında takdim edildi.
Daha önce de farklı konularda düzenlediği fotoğraf yarışmalarıyla şehrin güzelliklerini objektiflere yansıtan ve fotoğraf severlerin gözünden İnegöl’ü resmeden İnegöl Belediyesi, yeni bir yarışmayla bu kez can dostlarının yaşamlarını ölümsüzleştirdi. Paydaş kurumlar İnegöl Kent Konseyi, İDOHA (İnegöl Doğa Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği) ve İFSAD (İnegöl Fotoğraf Sanatı Derneği) işbirliğinde düzenlenen “İnegöl Sokaklarındaki Pati İzleri ve İnegöl’ün Patililerine” isimli fotoğraf yarışması, başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından sonuçlandı.
Yarışmada Adem Akçora’nın “Yorucu Bir Gün” isimli fotoğrafı 1’inci seçilirken, Kazım Torun’un “Umut” isimli fotoğrafı 2’nci oldu. Oğuz Korkmaz’ın “Park Yasak” isimli fotoğrafı ise 3’üncülük elde etti. Yarışma sonucunda dereceye giren fotoğraflar ve sergilemeye hak kazanan fotoğraflar, bugün 14.00’da Uzun Sokakta açılan “İnegöl Sokaklarındaki Pati İzleri ve İnegöl’ün Patililerine” isimli sergiyle görücüye çıktı. Sergi öncesi derece alan fotoğraf sanatçılarına da ödülleri takdim edildi.
Açılış sırasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün yine bir fotoğraf sergisi için sizlerle bir aradayız. Çok kıymetli arkadaşlarımız burada çalışmalar yürüttüler, fotoğraf yollayan fotoğraf sanatçılarımız ve vatandaşlarımız çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafların değerlendirmesini yapan jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Nihayetinde burada ilmek ilmek herkesin emeği, gayreti ve katkısı var. Burada İDOHA olsun, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz olsun, herkes bir gayret içerisinde. Buradaki gayretin sebebi şu; Allah’ın yarattığı her türlü canlı bizim için kıymetli. Bu sokaktaki kedi de olsa, köpekte olsa bizim için kıymetli. Onun için bizim bu bilinci doğru şekilde sevk ve idare etmemiz lazım. Hayvanseverlik bilincini hep birlikte arttırmayı başarmalıyız” ifadelerinde bulundu.
Hayvanseverlik bilincini arttıracak çalışmalardan birinin de sergisi yapılan yarışma olduğunu belirten Taban, “Bu çalışmalardan bir tanesi, duyarlı insanların bizlere telefonlarıyla, tablet ya da fotoğraf makineleriyle sokak hayvanlarının fotoğraflarını çekip göndersinler, bu güzel kareleri de jürimiz değerlendirsin, sergilenebilecek miktardakileri de sergileyelim istedik. Burada şuanda 30 fotoğraf var. Bu eserler arasında 1’inci, 2’nci, 3’üncü olanlar da var. Ben onları da ayrıca tebrik ediyorum. Ancak bizim için buraya katılan herkes birincidir. İnşallah amacına uygun bir çalışma olmuş olur. Buradan gelip geçen, gezen, dolaşan herkes bu fotoğrafları görmüş olacak” diye konuştu.

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