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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü

DHA

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü


Derya EVREN-Mehmet İNAN/GÜRSU (Bursa), (DHA)BURSA´da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü M.K.'nin (17) kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, dün Gürsu ilçesi 35´lik Yol´da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep´e kamyonetin çarpması yer alıyor.
GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI
Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gürsu Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-11-14 09:26:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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